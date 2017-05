Slik blir du snusfri på en måned

Denne saken er fra arkivet, vi publiserer den på nytt til glede for nye trd.by-lesere.

Undersøkelser viser at hver fjerde nordmann mellom 16 og 24 år snuser, og det er ikke rent lite.

Kanskje har du prøvd å slutte før uten å lykkes? Uansett hvordan du velger å gjøre det, blir det nok ikke lett. Men på Helsedirektoratets sider, slutta.no , finnes det mange gode råd. Og det første, og kanskje viktigste, er rett og slett å bestemme seg for å gjennomføre det.

Når du kjenner suget som verst er det greit å tenke på at det forsvinner etter noen uker til en måned. Hvis man følger disse punktene og er streng med seg selv er det fullt mulig å bli snusfri på rundt fire uker, mener Helsedirektoratet.

Her får du syv gode tips til å kvitte deg med snusleppa en gang for alle:

1. Bestem deg

Finn deg en dato hvor ditt nye liv som snusfri starter. Fra den dagen skal du ikke snuse – uansett hva. Si det gjerne til venner og familie, da blir terskelen for å sprekke høyere.

2. Skriv det ned

Det finnes nesten utelukkende bare gode grunner for å droppe snusen. Men hva er dine? Skriv ned tre grunner til at du må slutte, og heng det en plass du ser det hver dag. Da blir du stadig påminnet, og når tanken om en liten snus kommer kan du lese over grunnene dine en gang til.

3. Drikk vann

Drikk mer vann enn vanlig, spis ordentlig og regelmessig. Nikotinlegemidler eller reseptbelagte legemidler beregnet på røykeslutt kan lindre abstinensplager.

4. Beveg deg

Fysisk aktivitet er gull om du prøver å slutte. Ikke bare får du tenkt på noe annet, du får bevegd kroppen og kommer i bedre form. Dessuten frigjør det fine endorfiner som gjør noe med humøret, som neppe er på topp når du kutter ut snusen.

5. Prøv alternativer

Hvis du blir tatt av abstinenser finnes det andre alternativer som i en kort periode kan hjelpe. Nikotinfri snus, nikotintyggegummi som du legger under leppa eller bare masse drops. Noen har hatt suksess med å putte en liten papirbit under leppa, for noen ganger er det bare følelsen av å snuse som skal til. Det er tross alt bedre å pakke papir under leppa enn snus!

6. Belønn deg selv

Det er slett ikke lett å slutte. Men det er ikke umulig. Har du klart å holde deg unna i en gitt periode, gi deg selv en belønning! Kanskje er det en liten ting du har ønsket deg? Eller kanskje er det belønning i seg selv å se hvor mange penger du har spart ved å slutte? Om du snuser en boks hver dag er det snakk om over 20.000 kroner i året!

7. Ikke gå i fest-fella

Mange som slutter å snuse bestemmer seg på et tidspunkt for å begrense seg til en snus på fest. Det er ikke så lurt, og du vet nok hvorfor. Det kan ta litt tid å bli komfortabel med ikke snuse i alle situasjoner. Det aller viktigste du kan gjøre, er å ikke gi opp, men holde fast ved beslutningen om at «Jeg har sluttet snuse og kommer ikke til å gjøre det i kveld!»

Et annet tips er å ta med nikotinlegemidler som tyggegummi på fest, også om du ikke bruker dette til vanlig. Da motstår du lettere suget etter nikotin.

Og husk, klarer du deg gjennom denne lista på en måned, så kan du ønske velkommen til ditt nye og snusfrie liv!

