- Vi vil ikke være som alle andre. Nå har gutta begynt å gå i blomsterjakker

Den grønne bølgen har for lengst inntatt moteverdenen, og nå skal vi ikke bare kjøpe kule klær selv. Vi skal også lage dem.

– I dag har vi ferdigmat og ferdigklær, vi lager veldig lite selv. Man blir fremmedgjort fra prosessen. Når man redesigner får man mestringsfølelse og eierskap til klærne sine, sier hun.

Selv bruker de mye gamle gardiner, men alt fra skjerf til kjoler har fått nytt liv. Målet er at den gjengse nordmann skal tørre å ta i bruk litt mer vågale stoffer.

– Guttene har også begynt å kjøpe blomsterjakke. Det var én som hadde vært ute på Samfundet for litt siden og fått utrolig masse komplimenter. Folk digger når du tør å gjøre noe litt annerledes, sier Sophia.

Hennes beste tips til deg som vil redesigne klær er å gjøre det enkelt, og ikke være redd for å gjøre noen feil.

– Du må ta i bruk kreativiteten din og ikke sette grenser for deg selv, så skaper du magi.

Denne Sex and the City-teaseren har du ikke sett før

I denne saken finner du garantert noe du ikke har smakt før

Vil ikke være som alle andre

Etterhvert som Prisløs-konseptet ble utvidet fikk de også en praktikant fra Fotofagskolen som viste hvordan de kunne sy bomberjakker og grilldresser. I dag er bomberjakkene ett av Prisløs mest populære plagg.

– Jeg tror folk er lei av å være lik alle andre. Jeg tror de liker tanken på å ha noe unikt, “hvis jeg kjøper denne er jeg den eneste som har den i hele verden”, sier Sophia Johansson i Prisløs.

I tillegg til å redesigne selv har Prisløs også startet egne kurs for kunder som vil lære seg å redesigne klærne sine. Ifølge Johansson er interessen stor.

Sophias beste tips til deg som vil starte med redesign:

– Kast deg ut i det! Ikke vær redd for å gjøre feil eller tenke at du ikke får det til. Redesign er kjempeenkelt og noe alle kan få til.

– Lær på Youtube. Youtube er en supergod læringskanal og det finnes et hav av DIY- snutter. Dra også på Stoff & Stil og kjøp maler hvis du ønsker å lage mer kompliserte plagg som jakker eller kjoler.

– Redesign plagg du allerede har, eller bruk secondhandtekstiler. Det finnes stoffer av god kvalitet med kule mønster rundt om på de ulike bruktbutikkene i byen. Eller sjekk besteforeldrene dine sine skap når du er hjemme i påsken!

– Kjøp en symaskin brukt, tre tråden og sett i gang!

På tide å fornye hjemme? Her er interiørbloggerens beste tips

5 enkle knep for å fornye klær:

1. Croppe, for eksempel bukse til shorts eller topp til magetopp

2. Sy på patches

3. Sy på perler eller blonder

4. Bleking/farging

5. Lage crop top av tights

Start enkelt

I Syforeninga Nydeligfin driver de med håndarbeid av alle slag, deriblant redesign. Medlem Charlotte Hvaring startet med redesign allerede ungdomstida.

– Man trenger ikke å ha noen utdannelse, men det er en fordel å vite hva man gjør. Det er mye lettere i dag, nå har man internett og Youtube som viser fram alle teknikkene. Du trenger ikke finne opp hjulet selv, sier hun.

Mange har et litt for høyt ambisjonsnivå når de begynner å sy, og Hvaring påpeker at det kan være lurt å starte med noe enkelt og jobbe seg oppover mot drømmekjolen, heller enn å starte rett på.

– Dét er fint med redesign, der er det veldig lav startterskel. Det er ofte bare et par sømmer som skal til, sier hun.

Hvarum oppfordrer de som er interessert i redesign til å komme på loppemarkedet Syforeninga arrangerer torsdag.

– Vi har alt mulig! Ikke bare stoff, men også garn, blonder, klær og litt utstyr, i tillegg til noen bøker og symønster.

Hvis Kylie Jenner har gjort det, blir det en trend også i Trondheim

Nydeligfins beste tips til deg som vil teste redesign:

– Tenk bredt. Man tenker ofte at en skjorte kan bli en kjole, men den kan også bli en singlet, shorts eller en pute. Du bør teenke bredt for å se mulighetene i et plagg.

– Mange tenker loppemarkedfunn når man sier redesign, men jeg vil oppfordre til å gå i vanlige butikker også. Det kan være litt lettere å starte med og gi bedre resultat i starten.

– Lær deg tradisjonelle syteknikker etterhvrt, det lønner seg i det lange løp. Man trenger ikke lese en hel bok, men bare sett deg inn i teknikken, så ser det mye bedre ut.

– Man kan gjøre mer enn å bare legge til litt stoff, man skal ikke være redd for å for eksempel kombinere to plagg. Tenk litt bredt!

Dette er Trøndelags mest inspirerende matkontoer på Instagram

5 kule måter å fornye klærne på:

– Ta inn store plagg. Du starter på vrangen og nåler inn til det passer, så formen blir akkurat til din form. Så tegner man oppå nålene, tar dem ut, syr og vrenger tilbake til retten. Det er kjapt gjort, og du får et plagg som er helt inntil din form.

– Finn klær med motiver du liker, klipp dem og sy dem på en ny t-skjorte eller singlet. Jeg laget for eksempel en t-skjorte med en katt som stirrer misfornøyd på Darth Vader. Begge motivene er fra H&M.

– Sy flere skjørt sammen for en fin lag-på-lag-effekt. Dette kan også gjøres på kjoler for å gjøre dem litt lengre eller bare gi en lag-effekt.

– Sy på en krage man liker fra ett plagg til et annet, eller gjør andre små endringer. På loppemarked finner man ofte mye fine blonder, knapper, applikasjoner og liknende på plagg man aldri kunne gått med. Klipp det av og sy det på noe du liker!

– En gammel strikkegenser kan lett bli både luer og votter! Det er lettest å forklare visuelt, men er lett å søke opp.