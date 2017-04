Dette er Trøndelags mest inspirerende matkontoer på Instagram

Følg trd.by på Facebook

Ingvild Kristine har selv cøliaki, og kan ikke spise mat som inneholder gluten. Dermed har hun opprettet egen blogg og Instagramkonto, hvor du kan få tips til å spise glutenfritt, både til middag og dessert. Kontoen har over 25 000 følgere, og med både et norsk og internasjonalt publikum beskrives alt på engelsk.

Her finner du nydelige bilder og oppskrifter på glutenfri pizza, pasta, lammestek, og til og med hjemmelaget iskrem med glutenfrie Oero-kjeks. Bildene er autentiske og fristende, og innholdet kombineres også med Ingvild Kristines privatliv, som brudebilder eller bilder fra 17. mai-feiringen. Kontoen har dermed en skandinavisk og hjemmekoselig look.

@reneefagerhoei

På denne kontoen får du presentert både matglede og livsstil, med selvportretter, musikkopplevelser og nydelig mat. Renee publiserer en god blanding av mat hun lager hjemme, mat som lages på jobb og mat hun får servert på restaurant, kombinert med en konsert eller sykkeltur over Bakklandet.

Hun er opptatt av hvert enkelt bilde hun publiserer, og liker å lage alt fra enkel purré til utfordrende restaurantmat. Det meste fra «Trønder tartar», ordentlig mexikansk taco eller japansk ramen blir servert på denne kontoen.

@aartis_foodologue

Her finner du en indisk mor og entreprenør, bosatt i Trondheim, som ønsker å spre gleden med indisk mat og krydder. Kontoen beskriver hvordan du kan lage enkle indiske retter, selv om du har en travel livsstil. Rettene kan lages på under en time, og er inspirert av eiehaverens mor, samt oppskrifter som har blitt videreført gjennom generasjoner i familien.

Bildene viser deg dagligdagse matretter, hvor det brukes råvarer du får tak i på daglighandelen, med link til oppskrifter. Målet er å gjøre indisk mat mer populært blant nordmenn, og bryte fordommen om at det er for tidkrevende. Lær å lage indisk vegetar, brød laget av ris, eller klassisk kylling i karri.

@emmaskakedesign

Babyrosa, enhjørninger og blomster av marsipan. Emma deler sin lidenskap og hobby, sukkersøt kakebaking, og sin kreative side. Her lages de søteste figurer og vakreste kaker med stilfulle dekorasjoner. Det kan være kule superhelt kaker eller søte påskekreasjoner, for ikke å glemme de trendye Cake Pops’ene og makronene, som blir et lite stykke spiselig kunst.

Det publiseres også bilder av bryllupskaker med store fargerike blomster og blonder som står i stil med brudekjolen, med spennende detaljer. Det linkes også til Emmas kakeblogg, hvor hun deler erfaringer, og gir deg trinn for trinn beskrivelser, da hun er overbevist om alle kan lage flotte designerkaker bare de har tålmodighet.

@bakeprosjektet

Bakeprosjektet gir deg alle typer bakst, fra grovbrød til boller og kaker. La deg også inspirere og friste av dekorkakene som lages til dåp og konfirmasjoner. Dama bak kontoen, Marit, bestemte seg for å satse på Instagram etter at hun deltok i Hele Norge Baker, og hun har nå meldt seg på Kakekrigen.

Fristende sjokoladeglassur, veldesignet pepperkakehus og artig halloweenbakst: du finner til og med skolebrød designet som pokéballer. Innimellom titter Marit stolt fram med smilet sitt, og poserer med den vellykkede baksten. Prøver du en gang en av hennes oppskrifter, er det bare å linke til emneknaggen #inspirerendebakst, så får du kanskje en kommentar av henne.

@mattilglede (insta)

Mattilglede finner du både på blogg og på Instagram, og kontoen fokuserer på måter å tilberede retter på en sunnere måte. Det er fokus på at man skal glede seg over maten og spise det man har lyst på.

Ofte kan maten man har mest lyst på være veldig kaloririk, så her finner du oppskriftene og inspirasjonen til å gjøre måltidet lettere; mindre fett og sukker, og mer proteiner og fiber. Oppskriftene passer for hele familien, og presenterer også en del glutenfrie retter. Den visuelle framstillingen på kontoen er enkel og minimalistisk, men pent presentert.