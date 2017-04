Nei, honning er ikke sunnere enn sukker

Honning anbefales ofte som et bedre og mer naturlig alternativ til sukker, slik som i disse artiklene fra magasinet Tara og Nettavisen .

Men er det slik at honning er sunnere enn sukker?

Nei, mener Erik Arnesen. Han har master i samfunnsernæring og er helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

– Å si at honning er sunnere enn sukker, er misvisende. Begrepet "sunt" innebærer at noe har positive helseeffekter om man spiser det regelmessig. Det kan man ikke si om honning. Det er like tomme kalorier i det som i sukker og sirup, mener Arnesen.

Han omtalte nylig temaet på bloggen sin Sunn Skepsis .

Omtrent like mange kalorier

Ernæringseksperten har flere ganger reagert på hvordan honning fremstilles.

– Det er mange som sier at "her har de en oppskrift som er sukkerfri". Men så inneholder den honning eller sirup. Det er sukker i det også, sier Arnesen.

Han forteller at en spiseskje med honning inneholder ca 95 kalorier og 24 gram sukkerarter, mens en spiseskje med sukker inneholder 60 kalorier og 15 gram sukkerarter.

Men gram for gram inneholder honning færre kalorier, fordi det er litt vann i honning, sier Arnesen.

Lindberg: – Vitaminer og mineraler

Fedon Lindberg er spesialist i indremedisin, forfatter og kostholdsekspert. Han mener at man bør unngå å spise både honning og sukker ofte, eller i store mengder.

– Men om jeg måtte velge mellom sukker og honning, ville jeg valgt honning. Det er fordi det er et naturprodukt som også inneholder vitaminer, mineraler, antioksidanter og probiotiske stoffer. Dette har ikke sukkeret, sier Lindberg.

– Men er ikke det snakk om ubetydelige mengder vitaminer, mineraler, antioksidanter og probiotika?

– Jo, men i kostholdet har alt du spiser en betydning. Jo større variasjon du har, jo bedre. Men å si at honning skal være en vesentlig kilde til dette, vil være feil, sier Lindberg, som påpeker at mange vitaminer og probiotika blir ødelagt når honningen varmes opp.

Erik Arnesen er enig i at honning inneholder noen næringsstoffer som ikke sukkeret gjør.

– Men man må spise veldig mye honning om det skal ha effekt. Og spiser man mye av det, så fører det til mange andre negative effekter, sier Arnesen.

