Du finner garantert noe du ikke har smakt før

Følg trd.by på Facebook

@trondvt

Dette er hovedsakelig en bakekonto, med noen innslag av andre matretter. Bak kontoen står en amatørbaker som virkelig har fått sansen for ekte vare, og som også ble vinneren av Kakekrigen sesong fem. Her finner du vakre framstillinger av søte kaker, framstilt med både fotografi og film.

Du kan også linke deg videre til Tronds matblogg godtservert.no, hvis søtsuget blir for intenst. Trond er mest glad i å bake kaker som både smaker bra og er fine å se på, som for eksempel moussekaker glasert og pyntet med friske bær. «Man spiser jo med øynene også».

@favorittoppskrifter

Man skulle ikke tro at mat kunne være så vakkert og fargerikt, og nettopp på grunn av dette er Favorittoppskrifter en av Trondheims mest givende matkontoer. Om man kan beskrive mat som kunst, vil du definitivt få en estetisk opplevelse når du titter innom her, hvor du finner vakre bilder av mat, med et harmonisk lys og uttrykk.

Det går mye i gjærbakst; surdeigsbrød, eltefrie rundstykker og kanelkringler med ferske bær. Det lages sesongbasert mat, og går du lei av surdeigsbrødene kan du la deg inspirere av de fristende salatene eller smoothiene. Bak instagramkontoen er det selvfølgelig også en matblogg med oppskrifter til all mat som presenteres på kontoen.

@Elinlarsen_net

Matblogger Elin formidler matglede og og ønsker å inspirere folk til å lage hjemmelaget mat. Hun liker best å lage hverdagsmat og gir deg oppskrifter på alt fra indisk «butter chicken» til spennende fiskeretter. Hver gang det publiseres et bilde av matretter legges det også en lenke til Elins blogg i bio, slik at følgere kan klikke på lenken til oppskriften.

Du finner definitivt noe du ikke har smakt før, som havregrøt med peanøttsmør eller terte med sjokolade og karamellfudge. Ta deg tid til både en fin matopplevelse og bildeopplevelse.

@kulinariskfanatisme

Denne kontoen kom som et resultat av Heges matblogg, Kulinarisk Fanatisme, hvor det postes bilder fra både private og profesjonelle middagsbestillinger. Heges blogg- og matinteresse har vokst i takt, og for ett år siden sluttet hun i sin jobb som salgssjef og startet opp et cateringfirma. Her er hovedfokuset rustikk mat, som er hjemmelaget helt fra bunnen, og det er alltid noen spennende nye retter du ikke har prøvd.

Det er mye sjømat å finne, og det postes bilder av siste krabbefangst på havet og tilfeldige åler som roter seg bort i krabbenettet. Kamskjell, karbonade og kylling er noe av det Kulinariskfanatisme har å by på.

@trinesmatblogg

Trines matblogg er en klassiker, og kjent over hele landet for sine oppskrifter, sin blogg og sine bøker. På Instagram oppdaterer hun jevnlig bilder av den vakre, smakfulle maten hun lager, og det går i bilder fra kokebøkene, reiser og andre matopplevelser. Bildene fungerer som en «teaser» for hva følgerne kan forvente på bloggen i nærmeste framtid, og maten varierer etter sesong og råvaretilgang.

Fotografiene er ekstremt gjennomførte og autentiske, og du får garantert vann i munn av den søte gjerbaksten med bær og kanel, eller chorizogryten med kikerter og linser. Du får også presentert gjennomførte ukemenyer, hvor Trine frister med supper, nudler, fisk og gryteretter.