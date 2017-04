- Det du går med sier noe til verden om hvem du er

Følg trd.by på Facebook

Caroline Williams (25)

- Hva har du på deg?

- Jeg har på en kåpe jeg kjøpte for to til tre år siden fra Vivikes, buksa er fra Urban, mens skoene er fra Din Sko. Jeg har også på en lue fra H&M som det står «Meow» på, med katteører. Det er litt rart, fordi jeg er egentlig redd for katter, men den er kul da!

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Det er vanskelig å si fordi jeg skifter stil etter hva jeg føler og hva jeg vil. Noen ganger kan jeg gå i klær som er helt rock’n’roll, mens andre ganger ser jeg ut som en skikkelig uskyldig jente. Jeg liker godt farger og går mye med plagg som har sterke farger, som denne kåpa.

- Er du opptatt av mote?

- Ja, jeg føler at klær og det du går med er et symbol. Det sier noe til verden om hvem du er og hvordan du vil uttrykke deg. Dermed føler jeg mye på hva man går med. Det er ikke sånn at jeg er veldig opptatt av mote og hva som er nytt, men heller hvordan smak du har som person og hvem du er!

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Folk har interessant stil her. En gang så jeg en mann på bussen som gikk med shorts, grønne sko, og gule sokker som gikk opp til knærne, sammen med en dressjakke. Det var kult! Det var sterke farger, og han gikk så modig og så stolt på gata. Han turte å skille seg ut. Mange har fin stil og den er variert, så det er interessant å se på.

Vilde Olsen Kjernli (20)

- Hva har du på deg?

- I dag har jeg på meg en lys slengbukse fra H&M og en svart falsk pelsjakke fra Topshop i New York. Den har jeg brukt veldig mye! Jeg er også veldig fornøyd med skinnveska som jeg kjøpte i Praha på en lokal butikk. Skoene er fra Marc Jacobs. Det er et par år siden jeg kjøpte de, men de er av utrolig god kvalitet, så de har holdt veldig lenge! Det var verdt investeringen.

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Den er ganske enkel, og jeg kler meg etter hvordan jeg føler meg. Komfort er viktig for meg. Pelsjakka har jeg blitt veldig glad i da, og den passer til alt, samtidig som den ikke er for varm eller for kald.

- Er du opptatt av mote?

- Jeg er opptatt av å se hva som er inn, kult og nytt. Samtidig leser jeg ikke mye magasiner og holder meg ikke oppdatert på trender. Jeg er heller på Instagram og ser hva som er kult der, og det er kanskje der jeg får mest inspirasjon. Jeg er ikke så opptatt av hva man burde ha på seg, men er mer opptatt av hva jeg selv syns er fint.

- Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- I og med at jeg er mye i Oslo ser jeg veldig forskjell på hvordan folk kler seg her og der. Her er kanskje ikke alle like bevisst på hva de har på seg, og det er mye allværsjakker fordi man rett og slett må kle seg til været. Men innimellom ser jeg en del kule mennesker!

Tanja Løvik (27)

- Hva har du på deg?

- Jeg har på meg en jakke fra Zara og t-skjorte fra samme sted, hvor t-skjorta blir en slags kjole. Skoene er fra Bianco og alle smykkene er fra Zara.

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Jeg er veldig glad i nye trender, men jeg liker å gjøre det til mitt eget. Dermed blander jeg mitt eget med det nye, så det blir min stil. Den er litt rocka, og jeg liker godt å gå i svart. Samtidig syns jeg det er kult å mikse stiler og ting som ikke nødvendigvis hører sammen. For eksempel jeans og joggesko, eller en fin kjole sammen med joggesko. Det er kult at stiler skiller seg ut på den måten. Når jeg går med mye svart er det også fint å piffe det opp med farge på negler, og yndlingsfargen på neglelakken nå er den lyseblåe typen jeg har på.

- Er du opptatt av mote?

- Ja, det er jeg. Jeg følger med og blir veldig inspirert av gatemote, moteblader og bloggere. Stilmessig syns jeg folk med «street»-antrekk er kult, hvor det mikses med farger og smykker, og det ser annerledes ut. Det er også gøy at folk mikser gammelt og nytt, og at det brukes vintageklær.

- Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Veldig mange går i det samme. Det spørs litt på alderen, men det er veldig befriende å se at folk tør å kle seg annerledes. Jeg ser mange unge som kjører samme trendene alle sammen uten å tørre å skille seg ut. Dermed liker jeg godt at folk skiller seg ut, gjerne med farger, fordi det fanger oppmerksomheten.