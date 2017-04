Berit (25) reiser verden rundt: - A4-livsstilen er ikke noe for meg

Når vi snakker med Berit Viken Engan sitter hun på sin solfylte terrasse i Cape Town i Sør-Afrika. I februar var hun i Brasil, i mai skal hun til Spania.

Å reise verden rundt samtidig som hun jobber er blitt vanlig for 25-åringen som har bygd opp sin egen bedrift ved hjelp av sosiale medier.

- Hvordan startet det hele?

- Det startet egentlig for fem år siden. Da flyttet jeg et år til Australia etter videregående fordi jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre med livet mitt. Jeg dro ned med et visum som gjorde at jeg kunne jobbe. Først var jeg i Sydney der jeg jobbet i en isbar, før jeg dro opp kysten til Cairns og arbeidet på en restaurant. Da jeg kom hjem til Trondheim skjønte jeg at A4-livsstilen ikke er for meg, og jeg ville tilbake til Australia. Det var veldig tilfeldig hvordan jeg kom borti dette jeg gjør. Jeg ble kontaktet av en venn angående en business som kunne passe meg, om jeg ønsket å fortsette å reise og være fri, uten å være ansatt. Han sendte meg en melding og sa at jeg skyldte meg selv å sjekke det ut.

- Og hvilken type business var det?

- Den bransjen jeg jobber innen er hud, makeup og helse, og det er noe som jeg aldri var interessert i tidligere. Kompisen min nevnte ingenting om industrien og hvilke typer produkter det var, for da hadde jeg sikkert sagt nei. Det som fikk meg interessert var tanken på at jeg kunne bygge opp dette samtidig som jeg reiste og gjorde det jeg ville.

- Så du selger produkter for et firma? Hvordan?

- Ja. Jeg har tilgang på produktene via nettbutikk til innkjøpspris. Det er en nettbutikk som er åpen i 50 forskjellige land, så jeg trenger ikke styre med importavgifter. Det er slik jeg kunne ta det med til Australia, og nå til Sør-Afrika. Og det som gjør at jeg kan reise verden rundt. Jeg bruker sosiale medier mye for å nå ut til folk. Så bestiller jeg fra nettbutikken rett til kundene, eller via meg først. Jeg bruker Facebook mest, og Instagram og Snapchat mer til å vise livsstilen min og hvordan jeg gjør ting.

- Fikk du støtte hjemmefra da du bestemte deg for å begynne med det?

- Ikke i starten. Mamma og pappa var skeptiske, og trodde kanskje ikke det kom til å gå. Jeg startet ganske tidlig med å være oppmerksom på de jeg omgikk. Jeg ville heller være med positive folk som hadde troen på meg enn de som ikke hadde det. Det er så viktig. Om du er med negative folk er det lett å ta det innover seg. For å være i stand til å klare noe slikt er det viktigste å tro på seg selv. Jeg har stoppet å snakke om de store drømmene og målene mine med folk som er negative, for det er ikke noe vits. Så snakker jeg heller med de som har trua. Da mamma og pappa innså at det er dette jeg ville og skulle gjøre, så har de støttet meg siden. Når de rundt deg er negative er det ofte fordi de bryr seg og vil deg det beste. De forstår ikke annet. Men istedenfor å bruke tid og energi på å overbevise de rundt deg, så legg det heller i det som skal til for å bevise at de tar feil. Det var det jeg bestemte meg for!

- Syns ikke du det er skummelt å reise så mye alene?

- Nei ikke i det hele tatt. Men det var det i begynnelsen. Jeg husker den første natta alene - jeg var jo livredd. Og tenkte «hva i alle dager har jeg gjort nå». Men jeg pusha meg selv ut av komfortsonen, og ble vant til det. Plutselig gikk det helt fint.

- Har du forandret deg siden du begynte?

- På veien hit har jeg endret meg ganske mye. Den første gangen flyttet jeg til Australia med to kofferter og overvekt. I fjor var jeg 5 måneder i Asia med kun en liten sekk. I 2014 hadde jeg den siste jobben min der jeg var ansatt, og siden har jeg levd av dette. Jeg hadde et stramt budsjett det første året, men fikk det til å funke. Det har gått bedre og bedre siden, og nå har jeg det veldig fint. Men det har vært en prosess. Jeg tror budsjettåret mitt gjorde noe veldig bra med meg. Jeg har blitt mindre materialistisk. Det året begynte jeg å leve veldig enkelt uten å ha det fælt. Jeg begynte å kjenne på at jeg ikke trengte å ha alle tingene og klærne som før, for jeg begynte å sette mer pris på andre ting. Det året gjorde virkelig noe med meg.





- Hva er det som driver deg? Om du ikke bryr deg om materialistiske ting ?

- Det startet med materialistiske ting. Da jeg begynte fikk jeg tips om å skrive en liste med hva jeg ville oppnå. Da gikk det i klær, sko, vesker og mer. Men etter tid endret det seg til det å kunne reise. Den friheten. Jeg fikk et brennende ønske om å være fri, og aldri mer ansatt. Og helt ærlig – om dette skulle rase sammen ville jeg heller flyttet inn i et telt og spist bær istedenfor å gå tilbake til det å være fast ansatt. Det er noen som trives godt med en ramme og et A4-liv, men jeg kunne aldri gått tilbake til det. Jeg har ingen plass jeg trenger å være. Jeg reiser som regel med enveisbillett, så tar jeg det som det kommer. Jeg får også drivkraft av det å bli utfordret. Se vekstpotensialet i det jeg jobber med. Men nå som jeg har kommet så langt handler det også om flere enn bare meg. Det er noen personer som betyr utrolig mye for meg, som jeg jobber for å kunne hjelpe. Andre som også vil starte selv. Og når det er andre personer enn deg selv involvert så har du det i bakhodet – da gir det gjennomføringskraft det også. Du vet hva det du gjør kan bety for dem, om du bare gjør det!

- Har du noen råd til de som vil gjøre som du har gjort?

- Jeg får en del spørsmål om hvordan jeg får det til. Det er mange som ikke ser det som ligger bak, og tror at det er så enkelt. Folk forstår kanskje ikke hvor mange timer jeg har lagt ned i dette. Om jeg skal gjøre noe, så gjør jeg det 100 prosent. Men det tar litt tid fra man får en idé til man starter opp. Man må lytte til seg selv. Om man blir kvalm av tanken på å være fast ansatt, ja da er det ikke noe for deg. Godta det, og gjør noe med det. Og man må huske at ting løser seg. Man må alltid gjennom litt dritt, og det er som regel når man føler alt er kaos, det er som regel da at det ordner seg. Jeg tror at folk gir opp før de begynner å tjene penger. Når du skal starte opp må du være forberedt på at du må legge inn en god del innsats over tid for å få inntektene.

- Hvilke planer har du fremover?

- Jeg flyr hjem på onsdag. Skal være i Oslo noen dager, så i Trondheim én måned. Jeg prøver å ikke ha så mange bestemte planer siden jeg liker å ha det fleksibelt og åpent. Man vet aldri hvem man møter på veien eller hvilke muligheter som dukker opp. Den eneste neste reisen jeg vet jeg skal på er til Spania i mai. Etter det skal jeg ta fallskjermlappen - det har stått på lista mi lenge. Etter det er ingenting bestemt.