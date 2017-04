På tide å fornye hjemme? Her er interiørbloggerens 10 beste tips

Følg trd.by på Facebook

Gunn Berit Johansen driver interiørbloggen og Instagram-kontoen Hus 10A. Hun mener at den minimalistiske stilen er på vei ut.

– Jeg henter all inspirasjon på Instagram. Det er mitt interiør-leksikon, og trenden der er klar; hjemmet skal være hyggelig. Alle hjem skal se koselige ut med for eksempel mye tekstil og planter. Likevel, det er opp til deg å lage den miksen du trives med. Både hotell-stilen, og «back to the jungle» er trender jeg ser at jeg med enkle grep kan få til hjemme hos oss, sier interiørelskeren – som liker å endre hjemmet sitt ofte.

Selv om hun understreker at det kan bli kostbart å alltid bytte ut alt, kommer hun med forslag som gjør de nye innkjøpene litt mer overkommelig:

- Du kan selge unna ting du ikke trenger eller liker. Da kan du raskt få noen ekstra kroner til å fornye litt. Et annet alternativ er å se nærmere på det du har fra før, sier hun.

Gunn Berits tips til billig stilbytte:

1. Grønne og frodige planter er som et smykke i rommet. Kjøp noen som varer lenge, gjerne i uliike lengder og bredder.

2. Hvis interiøret ditt mangler en kontrast eller en farge, kan det være fint å legge til farger. Jeg beghynte å eksperimentere med gull hjemme i høst. Det passer fint mot den svarte veggen i stua, og gir inntrykk av luksus. Jeg byttet også de svarte rammene ut med varianter i gull. En liten kostnad som gjør stor forskjell.

3. Mal en eller flere vegger. Dype farger skaper dybde og kontrast og gjør at bilder og møbler kommer mer frem.

4. Bruk malingsrester og mal gamle vaser/møbler/lysestaker eller potter. Orangerød er en varm og fin farge som gjør seg godt, og som er superhot akkurat nå.

5. Bytt puter, men ta vare på de gamle. Da kan du mikse og matche senere. Hvis du synes putene i interiørbutikker koster for mye, kan du sy eller strikke putetrekk selv.

6. Ta naturen inn. Greiner, strå og blomster. Det koster ingenting, og løfter hele uttrykket.

7. Roter! Flytt møbler/puter/småinteriør fra rom til rom. Det gir inntrykk av forandring, men du tar i bruk alt du har fra før.

8. Tenk alltid over hvor du kan ha ditt siste kupp før du faktisk kjøper det. Kan produktet brukes i flere rom? Passer det inn? Hvor lyst har du på produktet? Her har jeg selv spart mye penger.

9. DIY er hot, hot, hot. Du skaper også din egen personlige stil ved å lage ting selv. Perfekt for deg som vil ha noe ikke alle andre har.

10. La de store tingene være klassiske og tidløse. Da kan du endre interiøret enkelt med rimelige grep. Det koster mer å bytte ut et bord, en sofa eller et bilde enn pynteputer.