- Hvis Kylie Jenner har gjort det, blir det en trend også i Trondheim

- Jeg fant inspirasjon på Pinterest, sier Ragna Elise Skjermo Iversen (21). Hun er innom H2 Bleach & Sisters for å farge håret sitt pastellblått. Før det har hun vært blond hele sitt liv, bortsett fra en kort periode i 14-årsalderen da hun farget det rosa.

Daglig leder hos H2 Bleach & Sisters og Munkegata, Malin Haugen, forteller at Instagram og Pinterest har tatt over litt for hva som er trendy når det kommer til hårfrisyrer.

Følg trd.by på Facebook

Balayage og softe bølger

I tillegg har frisørene nå begynt å skape egne trender, i stedet for at motekjedene bestemmer.

I vår fortsetter trenden med balayage, der bunnen skal være mørkere og gradvis bli lysere ut i endene. Den tidligere ombre-trenden er blitt borte. I tillegg er pastellfarget hår og mermaid hair fortsatt populært.

- Det er ikke sånn lenger at du absolutt skal bli lys mot sommeren. Vi striper ikke så mye lenger, sier Haugen.

Når det kommer til sveisen er det populært å ha det langt og med naturlige bølgene. Korketrekkerne er ut, nå skal det være store krøller som skal børstes ut for å få den naturlige looken.

- Såkalte «beach waves». 90-tallet er definitivt tilbake, og mot sommeren er den typiske festivalstilen, Coachella populært. Spacebuns, og litt sånn hipster-hippie-look, sier frisøren.

Varmt til våren

Når det kommer til fargerike hår dominerer fortsatt pastell, men i år ser Haugen at korall kommer til å bli populært.

- Det er den store it-fargen. Nå skal det være mer varme farger. Grønt og rosegull er også populært, sier hun.

I fjor var det mange som klippet seg kort. Nå er det igjen populært med langt hår, og Haugen sier at en del tyr derfor til hårforlengelse i vår.

- De som klipte seg kort i fjor vil ha det langt nå. Det skal være en ganske rett av klipp. Etasjeklippen er helt ut, sier hun.

For herrene er det en sveis som virkelig går igjen: Tom Hardy sin fra Taboo. Haugen beskriver det som en armycut med fine overganger.

LES OGSÅ: Disse 5 trønderske motekontoene må du sjekke ut

«Blorange» er vårens farge

Line Johansen hos Perlen Salong forteller at mye av herretrendene går igjen fra i fjor høst. Det skal være kortere i sidene, og lengre på toppen. Men det skal ikke barberes gjennomsiktig.

- De vil ha litt hår, og markert skille. Litt sånn classy, business stil. Det er også flere som har tatt permanent, og flere gutter begynner å style håret med saltvannsspray og føner, sier Johansen.

Det er in med kalde farger hos Perlen, men såkalt «granny grey» er ut. De merker en trend på en farge som kalles «blorange», som er inspirert av blodappelsin. I tillegg til regnbuens farge.

- Det skal være mer naturlig, og krøller og såkalte «beach waves» er populært, sier hun.

Daglig leder Ellen Støen sier at folk vil klippe seg kort, og at det er mye skulderlengde og lobb.

- Det er også mye lang og tykk lugg. Folk er litt mer vågal når det kommer til klippen, men er litt mer skeptiske når det kommer til farge, sier hun.

LES OGSÅ: Nå er det fullt fokus på bryn