Ellen (34) sa opp fast jobb for å starte frisørsalong: - Det har vært mange søvnløse netter

Ellen Støen har jobbet som daglig leder på Norsk Frisørskole i ti år, men savnet å jobbe som frisør. Da bestemte hun seg for å starte opp for seg selv. Slik ble Salong Perlen til.

- Etter ti år følte jeg at jeg hadde gjort mitt, og det var på tide for noen andre å ta over. Jeg savnet frisøryrket, og det å kunne stå selv og jobbe med faget, sier hun.

Ingen vei tilbake

Ideen om å starte salongen har vært en drøm for Støen i mange år. For å få det til en realitet, måtte hun først si opp jobben på for å tørre å ta det første steget.

- Da var det bare å hoppe i det, det var ingen vei tilbake. Jeg er glad jeg ventet såpass lenge med å gjøre det slik at jeg hadde litt erfaring, sier hun.

Det var først en prosess på et halvår for å få alt i gang. Hun hadde nettverket, men ikke kunder. Etter hvert fikk hun med seg en lærling fra en annen salong.

- Det har helt klart blitt mer arbeid etter at jeg startet for meg selv. Jeg er på 24 timer i døgnet. Men likevel gikk jeg glipp av mye før som jeg kan være med på nå, forteller gründeren.

Evig berg- og dalbane

Støen er glad hun har vært tålmodig, og at hun startet rolig. Hun har alltid hatt tanken om at «dette klarer jeg», og aldri fokusert på det negative.

- Det har vært tøft. Det krever mye mer enn å bare stå i salong når du starter for deg selv. Jeg jobber i helgene, må håndtere sosiale medier og få tak i kunder. Det har vært mange søvnløse netter, sier hun.

Likevel har det vært viktig for henne å fokusere på det hun kan. Arbeid som hun ikke har maktet, har hun delegert videre.

- Det er en berg- og dalbane, og jeg tror heller aldri man blir kvitt den. Jeg tenker om at to til tre år skal det være stabilt. Jeg gjør ikke dette for å bli rikere, det er en livsstil, sier hun.

Drømmer om brudesalong

Salong Perlen er en frisørsalong med brudefokus. Her kan folk komme for å få hele pakken før bryllupet, da Støen har utdanning innen makeup og negledesign i tillegg. Frisøren har også tidligere erfaring fra jobb med bryllup, noe som har gjort det lettere.

- Det er bryllup som er hjertet mitt, jeg har alltid villet jobbe som det. Så tenkte jeg at jeg kunne kombinere salongen med det å ordne bruder, sier hun.

Støen har mange drømmer, og først og fremst vil hun gjøre salongen bedre. I tillegg ønsker hun å starte sin egen brudesalong, med brudekjoler og hele pakken. Samtidig har hun startet et samarbeid med en restaurant i den italienske byen San Teodoro for folk som ønsker å gifte seg der.

- Føler jeg er på kafé med venner hver dag

Frisøren mener det beste med å starte for seg selv, er å kunne være sin egen sjef og styre sin egen hverdag.

- Jeg føler jeg er på kafé med venner hver dag. På frisørskolen savnet jeg den sosiale biten, og da jeg startet salongen snudde det. Jeg har det bare gøy, og kan ikke få kommet fort nok til salongen på morgenen. Dette er første gang jeg har kjent på at jeg virkelig har landet, og funnet ut hvor jeg skal være, sier hun.

Før hun begynte fikk hun råd fra en salongdriver i Bergen som sa at hun bør bygge opp salongen i fem år først, bygge konseptet og starte rolig. Nå har hun selv noen råd å komme med til nystartere:

- Ha tålmodighet! Ikke tro at du skal få overskudd etter ett år. Gjør ting ordentlig, og lær deg å delegere arbeid til andre. Er du litt i kjelleren, så ta deg selv i nakken og reis deg igjen. Jeg har hørt mye rart om meg selv denne tiden, men jeg har tenkt at det er mye sjalusi. Jeg har lært meg å drite i det, og heller få råd fra dem som har lyktes selv, sier Støen.

