Det florerer av hunder på Instagram. Her er Trondheims søteste

Har du lagt merke til at det er mange hunder på Instagram? Mange eiere lager egne brukere til hundene sine for å menneskeliggjøre dem, og det har blitt et eget samfunn for de firbeinte på bildedelingstjenesten.

trd.by har tidligere snakket med flere hundeeiere som hyppig deler bilder av hundene sine.

Blant annet Luna the Berner som lett danket ut matmor på Instagram. Da vi pratet med matmor hadde de over 20 000 følgere. Nå har de nesten 60 000 følgere. Eier Annette Lill Hauge bekrefter at det er hundene som lever sitt eget liv på Instagram.

- Det er hundene som kommenterer på bildene til hverandre, ikke eierne. Luna finner på mye tull, og hun forteller hvordan hun føler seg, sa hun til trd.by.

Du finner også «Teddy the Husky». Matmor Christina Lernes forteller at hun var redd for å irritere sine egne følgere med alle hundebildene. Derfor laget hun en egen til Teddy. Hun fant fort ut at hun ikke var den eneste.

- Det viste seg fort at det allerede eksisterte et stort «dog community» der ute, så det har vært veldig gøy, sa hun.

Her er en oversikt over hunde-Instagrammer i Trondheim:

@Luna.the.berner

Et bilde publisert av Luna The Berner (@luna.the.berner) mandag 03. Okt.. 2016 PDT

@Wilmathecorgi

Et bilde publisert av Wilma Oliven of Norway (@wilmathecorgi) søndag 09. Okt.. 2016 PDT

Wilma har nesten 6000 følgere på Instagram, og er en søt liten rakker som er mye på tur, og poserer i både briller og med en kaffekopp i ny og ne.

@Vargthehusky

Et bilde publisert av Varg (@vargthehusky) onsdag 27. April. 2016 PDT

Varg nærmer seg 2000 følgere, og er veldig glad i å sove, dra på tur og plukke blåbær, ifølge bildene. I tillegg poserer han ofte sammen med matmor.

@The.wagging.tail

Et bilde publisert av The Wagging Tail (@the.wagging.tail) tirsdag 04. Okt.. 2016 PDT

Mira er en eurasier som ofte poserer på bilder sammen med andre hunder.

@Novalappen

Et bilde publisert av @novalappen søndag 25. Sep.. 2016 PDT

En finsk lapphund kalt Nova, som er umulig å ikke bli sjarmert av. Nova har over 2000 følgere på Instagram, og er å finne i ulike bildesettinger.

@Engelsksetter_com

Et bilde publisert av Marte Almaas (@engelsksetter_com) fredag 07. Okt.. 2016 PDT

Da trd.by pratet med hundeeier Marte Almaas hadde de nesten 10 000 følgere på hundebrukeren. Nå nærmer de seg 15 000.

- Jeg legger ut bilder jevnlig. Bildene må ha kvalitet, noe jeg synes jeg har begynt og fått etter hvert, fortalte hun tidligere.

Denne saken ble først publisert i oktober 2016, og publiseres på nytt til glede for nye lesere.