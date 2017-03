Slik lager du bymarkas beste sjokoladedrikk

Følg trd.by på Facebook

Scroll nedover for å komme direkte til oppskriftene.

Jadda, varm sjokolade kan lages på mange måter. Likevel tør jeg påsta at når denne metoden er inspirert av Sverre Sætre, ja vi snakker den Sverre Sætre, prisvinnende kokk, sjokoladeekspert og mangeårig konditor på Erichsens konditori, er det lov å bruke superlativer som bymarkas beste.

Metoden i seg selv er ikke så komplisert hvis vi går gjennom den trinn for trinn. Kort fortalt tykner du sjokoladedrikken med maizena - det gjør den fyldig. Men hemmeligheten stopper ikke der, det er nemlig essensielt hvilken type sjokolade du bruker.

Kvalitetssjokolade gir nemlig en helt annen smaksopplevelse enn billigvariantene. Kakaoinnholdet i sjokoladen er også viktig å tenke på. Voksne liker gjerne de mørkere variantene (minst 70 prosent kakao), mens barna ofte foretrekker de lysere variantene. Jo lysere sjokolade, dess søtere smak. Men unngå å bruke melkesjokolade, det blir fort for søtt, 50 prosent funker for ungene. Kommer det klager, kan du eventuelt fylle på med ekstra melk.

Jeg liker å bruke H-melk når jeg lager denne drikken, men du kan også gå for vann. Jeg smakssetter gjerne sjokoladedrikken med vanilje, men krydder som stjerneanis, kanel, ingefær og kardemomme kan også brukes. Eller hva med å tilsette litt kaffepulver eller litt finrevet appelsinskall? Vil du ha noe ekstra å varme deg på kan du tilsette et knivsodd tørket chili (mmm).

Det høres kanskje innviklet ut å lage varm sjokolade på denne måten, men den virkelige utfordringen er å la denne deilige drikken stå til dagen etter for å trekke smak. Du må ikke gjøre det, men la oss si det sånn; det hever smaken enda et par hakk. Og hvor nyter du den best? I bymarka, selvfølgelig!

Bymarkas beste sjokoladedrikk

200 g sjokolade (50-70 % kakaoinnhold)

1 liter H-melk (evt vann eller annen type melk)

4 ss akasiehonning

1 vaniljestang (og/eller annen smakstilsetning)

2 ts maizena blandet med ½ dl vann

Hakk sjokoladen og legg den i en bolle.

Kok opp melken med honning og vaniljestang (Del vaniljestangen i to på langs, skrap ut frøene og tilsett i melken sammen med selve stangen).

Tilsett maizena blandet med vann i melken i en tynn stråle under stadig omrøring. La det koke under fortsatt omrøring i et lite minutt.

Hell deretter blandingen over den hakkede sjokoladen litt etter litt.

Rør ut sjokoladen med noe av melken før du sper videre og får en jevn og god blanding.

På dette tidspunktet er drikken egentlig ferdig, men lar du den stå og trekke smak til dagen etter og varmer den opp på nytt blir smaken enda bedre.

TIPS: Vil du ha en luftigere drikk kan den piskes opp med en håndvisp rett før servering. Ute på tur kan du bruke en batteridrevet melkeskummer.

Og du, er du først på tur, så ta med deg noen ekstra digge pinnebrød i sekken. Vanligvis lages pinnebrød med vann og olje. Dette er luksusvarianten med smør og melk. Like gode glutenfrie som med hvetemel.

Pinnebrød

4 dl hvetemel eller glutenfritt mel, gjerne grovt eller 50/50

25 g smør

1/2 ts salt

1 toppet ts bakepulver

2 dl melk

Smuldre smøret i melet.

Tilsett resten av ingrediensene og bland godt.

Juster med mer mel eller melk hvis deigen er for fast eller løs. Ha litt matolje rundt deigen (så den ikke fester seg) og legg den i en pose eller boks.

Trill pølser av deigen og surr rundt en pinne eller pølse og stek over bålet til de er gjennomstekte.

Det er lurt å trykke sammen deigpølsen litt og ha litt mellomrom når du surrer deigen rundt pinnen, da er det lettere å få brødet gjennomstekt.

God tur!