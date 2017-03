På tide å oppleve noe nytt i Trondheim? Da må du laste ned disse 6 appene

Følg trd.by på Facebook

Navn: Wolfram Sun Exposure

Hva: Beregner hvor mye sol du tåler

Plattform: iOS

Pris: 1 dollar (ca 7-8 kr)

Jepp, de fleste av oss vet inderlig vel at for mye sol kan føre til pigmentflekker, rynker og det som verre er. Men når må du virkelig peise på med solkremmen? Wolfram Sun Exposure forteller deg hvor lang tid det tar før du blir solbrent. Den beregner dette ut i fra hudtypen du har, hvilken styrke du har på solkremen, og UV-strålingen som treffer området du er i. Ganske så avansert teknologi med andre ord, men ratingen tyder på at det funker gull!

Navn: TripAdvisor

Hva: Tipser om byens beste restauranter og severdigheter

Plattform: iOS, Android

Pris: Gratis

TripAdvisor er bedre kjent som en app for turister, men appens styrke er å finne gjemte juveler i store byer. Her rangeres alt fra severdigheter, restauranter og butikker med utgangspunkt i anmeldelser fra brukere. Du kan enkelt begrense søket etter egne ønsker. Har du for eksempel lyst på italiensk mat, er det mulig å bare søke på italienske restauranter. Eter en sen kveld på byen vil du kanskje finne den beste nattmaten? Trykk på kartet, så viser TripAdvisor vei.

Navn: HappyCow

Hva: Vegansk restaurantguide

Plattform: iOS, Android

Pris: 5 dollar (ca 35 kr)

Som vi skrev i denne saken har etterspørselen av vegansk mat tatt av i Trondheim! Denne appen lister opp restauranter og kafeer i området ditt. Du kan velge kategorier som vegansk, vegetariansk, eller “veg-vennlig”.

Kjenner du deg igjen i disse 9 syndene? Da er du mest sannsynlig avhengig av mobilen

Nå slutter Netflix med stjernerangering. Dette kommer i stedet

Navn: Sidekix

Hva: Skreddersyr gåturer

Plattform: iOS

Pris: Gratis

Sidekix skreddersyr en gårute for deg ut i fra hva du er interessert i. Appen er også laget for fotgjengere. Andre apper vil ofte være beregnet for biler, men til fots er det ikke alltid samme veivalg er det beste. Appen har også flere funksjoner for å gjøre livet lettere for de på rusletur, som at bildet roterer ut i fra hvilken vei du snur deg.

Navn: Nabobil

Hva: Billeie som ikke koster skjorta

Plattform: iOS, Android

Pris: Gratis

Delingsøkonomi er ikke lenger bare et trendord, den har faktisk begynt å funke i virkeligheten. Og gjett om vi digger det! For de som ikke kan rettferdiggjøre å eie en bil, vil kostnadene ved å leie ofte være høye. Med nabobil vil en kjapp tur til Tautra kloster og lunsj i Klostergården være innen rekkevidde. Du får også plass til et lass med varer fra gårdsbutikken på vei hjem.

Nabobil gir deg mulighet til å både leie ut og leie. Som utleier bestemmer du selv prisen, og bilen blir forsikret for skader på 1 million kr uten at egenandel må betales. Hvis du kjører litt lengre enn du beregnet eller ikke fylte bensin før du leverer den tilbake, blir beløpet automatisk trukket fra kontoen din.

Navn: Field Trip

Hva: Tipser om steder du bør få med deg

Plattform: Android

Pris: Gratis

I motsetning til TripAdvisor er denne appen beregnet på mindre målbevisste eventyrerne. Appen skurer og går nemlig i bakgrunnen når du er ute i byen. Passerer du interessante steder kan du lese om dem i appen når du åpner den. Appen vil altså i utgangspunktet ikke plage deg med varsler når du går rundt, men viser deg tipsene når du selv har behov for påfyll. Field Trip viser deg ikke bare restauranter eller butikker, men også historisk viktige steder. Hvem vet, kanskje lærer du noe nytt neste gang du er ute og går?

Er du hekta på Paradise? Nå lar NTNU-studenter deg delta i spillet

Samme dag som Trump ble president twitret House of Cards "we make the terror"