Nesten alle byens restauranter har kastet seg på vegetar-trenden. Her er 9 steder du må sjekke ut

Yess! Endelig! Ja, for det må være lov å si endelig.

Vegansk og vegetarisk mat har stått på menyen i storbyer som New York, København, London - ja, til og med Oslo de siste årene, men det tok sin tid før trenden blomstret for fullt i Trondheim. Likevel, den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves.

For, vi må være ærlige, utvalget er langt mer variert enn vi hadde trodd. Vi snakker ikke kjedelige salater, heller, nå omtrent bugner det over av mer avanserte retter som digge wraps, saftige burgere og spicy asiatisk snacks. En kjapp telefon viser også at de aller fleste av spisestedene i sentrum byr på en eller annen form for vegeteriansk mat.

Så, kanskje er det på tide å være trendy å ta en kjøttfri dag eller to (det er bra for både lommebok og helse). I håp om å vekke inspirasjonen, har vi funnet 9 steder vi har tro på.

Sot bar

Adresse: TMV-kaia 3 (Solsiden)

Pris: Burger koster mellom 80-100 kroner og tilbehør mellom 15-50 kr.

Meny: Alle Sot-burgerne kan man få i vegetarvariant. Veganere kan velge vegetarvarianten og fjerne eventuell ost, majonesbaserte dressinger og velge glutenfritt brød. Det er best å ta utgangspunkt i burgeren "Myndig", da trenger man kun å velge glutenfritt brød for å få den vegan.

Sot har spesialisert seg på burgere, og har et godt utvalg av øl i baren. Med en hyggelig atmosfære i det gamle mursteinsbygget på Solsiden, som i tillegg tilbyr uteservering, skal det mye til for å ikke nyte et godt måltid i vårsola.

Persilleriet

Adresse: Erling Skakkes gt.39 (Midtbyen) og St. Olavs Hospital, Bevegelsessenteret

Pris: Retter mellom 90-140 kr.

Meny: Tilbyr dagens lunsj, dagens middag og tre ulike wraps. En med hummus, en med chipotle, og en med oliven.

Den lille vegetarplassen tvers over teateret, finnes nå også på St. Olavs. Hele menyen er kjøttfri og alle rettene er veganske! Dagens lunsj og dagens middag består av en bønne/linsestuing servert med ris, salat, kålaffel og diverse tilbehør. Persilleriet har også gulrotkake og en rawkake uten egg og melk.

Bakklandet Skydsstation

Adresse: Øvre Bakklandet 33

Pris: Retter mellom 130-160 kr.

Meny: Spinatsuppe og maissuppe for veggisene. Begge kommer med brød og smør til, og i lunsj- og middagsposjon. Veganeren kan velge hjemmebakt glutenfritt brød.

Å besøke Sydsstationen er litt som å reise tilbake i tid. Her kan du spise i lune og koselige omgivelser. De byr gjerne på vegetariske eller veganske retter for grupper som bestiller et par dager i forveien. Og, best av alt, maten er hjemmelaget.

Ramp Pub & Spiseri

Adresse: Strandveien 25a (Svartlamon)

Pris: Lunsj/middag koster ca. 130-180 kroner.

Meny: Vegetarianere kan velge mellom spinatterte og hummus lunsj med brød og salat. Til middag kan du spise hummusburger eller vegetarpasta. Hummuslunsjen og hummusburgeren kan gjøres vegan.

På Svartlamon får du alternativ livsstil, bohemkultur og digg mat i 50-talls inspirerte omgivelser. Nesten all maten på Ramp er laget fra bunnen og de fleste av råvarene er lokale og økologiske.

Sushibar

Adresse: Munkegata 39 (Ravnkloa), Innherredsveien 14 (Solsiden), Kongens gate 14b (Torget) og Søbstadveien 2 (Heimdal)

Pris: 6 biter for ca. 100-130 kr. Shusiretter for ca. 260-300 kr.

Meny: På Sushibar får du både vegetar og veganvennlige makiruller. Sjekk ut Kappa Maki med avokado, agurk og philadelphia, eller Mango veggie roll med mango, jordbær og philadelphia. Minus philadelphia for veganeren. Eventuelt Kimchi Maki med salat, avokado, agurk og vårløk.

Sushibar finner du mange steder i Trondheim. Er du skikkelig sulten så kan du sjekke ut Solsiden og Torget, de har nemlig buffet hver dag og på menyen fines vegetar/veganske vårruller, dumplings med ulike grønnsaker og supper.

Graffi

Adresse: Olav Tryggvasonsgate 24 (inngang fra Nordre gt) (Sentrum) og TMV kaia 5-7 (Solsiden)

Pris: Salat 140 kr, burger 130 kr. Tilbehør ca. 30 kr.

Meny: Graffi har fått en helt ny vegetarburger og veganburger. Vegetarburgeren har rødbeter, kidneybønner,quinoa, ris, sopp, quorn og kikertermel. Veganburgeren inneholder søtpotet, kidneybønner, quinoa, ris og glutenfritt havregryn. De har også vegetarsalat med avocado, mango-papayasalsa, ananas og bakt paprika og en grillgryte vegetar.

Visste du at Graffi kommer fra et gammelt trøndersk uttrykk som betyr "å ha greie på"?. Graffi har iallefall greie på mat for grøntspiserne. De har jobbet for å utvide tilbudet sitt og har samarbeidet med vegetarianere og veganere om den nye menyen, slik at maten skal smake godt og inneholde gode næringsstoffer.

Una

Adresse: Beddingen 14 (Solsiden)

Pris: Pasta ca. 170 kr, pizza ca. 140-170kr.

Meny: Pizza, salat og pasta. Pizza Margherita, Bufalata, Al formaggi og Vegetariana, pasta Panzerotti og Quadrucci, pluss en salat og en forrett er tilbudet til vegetarianeren. Salat og pizza Vegana kan du spise som veganer.

Ekte italiensk pizza på Solsiden. Hyggelig atmosfære, uteservering og omgivelser som gir assosiasjoner til det røffe og industrielle. En liten funfact. Una uttales [o:na] både på trøndersk og italiensk.

Mat fra Hagen

Adresse: Nedre Bakklandet 75 (Bakklandet)

Pris: Retter mellom kr 95-110

Meny: Hele menyen er vegansk, og består av burgere, sandwicher, burgere, salat og ruller. Rullene er inspirert av det asiatiske kjøkkenet.

Hagen kjører en utelukkende vegansk meny, og satser på både kortreiste og bærekraftige produktvalg. Konseptet "casual lunsj", tilsier at dette ikke er plassen du sitter og skravler i timevis, men det er perfekt hvis du skal spise kjapt og enkelt. Siden folk kommer og går relativt raskt, er du som regel sikret bord, iallfall hvis du unngår de verste rushtidene.

Taste of India

Adresse: Brattørgata 5 (Midtbyen)

Pris: Retter mellom 130-170 kr.

Meny: Syv indiske retter for vegetarianere. Tikka masala, kikerter i masala saus, mikset grønnsaker med krydderblandinger er noe av det som står på menyen.

Sjekk ut det indiske kjøkkenet som har et godt utvalg for vegetarianeren, og noen av rettene er veganervennlige. Veganeren kan prøve Mix vegetable med krydder eller Aloo Gobhi som er blomkål og potet tilberedt med løk, hvitløk, ingefær, tomat, koriander og krydder!