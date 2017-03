Lisa Marie (24): - Stilen min er inspirert av rare folk

Se alle antrekksbildene i bildekarusellen øverst i saken.

Stine Aarvik

Alder: 20

Hva har du på deg?

– Nå skal jeg på jobb, så da blir det enkel svart bukse, som er en del av kleskoden. De er fra Carma, mens jakka er fra Asos. Nå angrer jeg på at jeg ikke har vaska skoa mine, men de er fra Din Sko, og veska er fra Morris.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Jeg tror stilen min er ganske retro. Det varierer etter hva jeg skal, men i hverdagen er det gjerne løse dongeribukser, «boyfriendjeans» og skjorter. Jeg har skifta litt stil i det siste; vanligvis har jeg fulgt trendbildet mer, men nå liker jeg klær som er mer «casual» og gammeldags. Når jeg ser på bilder av damer fra 70-tallet så tenker jeg «shit, skulle ønske jeg var ungdom da». De hadde så utrolig mye kule klær, og jeg lar meg inspirere litt av hippiestilen. Det var det jeg tenkte om jakka jeg har på: en dame kunne sikkert gått med en slik på 70-tallet. Jeg liker også å krølle håret til vanlig, naturlige bølger, slække «beachwaves».

Er du opptatt av mote?

– Ja det er jeg. Stilen din sier noe om deg som person, så for å skape et inntrykk er det veldig viktig hvordan man kler seg. Det er jo sånn folk får et førsteinntrykk av deg. Før leste jeg mye Costume og andre motemagasiner, men det er ikke helt min stil lenger, og jeg lar meg heller inspirere av stiler jeg ser på nettet og som jeg kan relatere til retrostilen.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Ungdommer flest har veldig gjennomført stil her i byen. Mange har hipsteraktig stil, noe jeg syns er veldig kult. Jeg ser at det er mange jenter på min alder som er litt sånn «high end fashion», med klær fra Høyer som er sosseaktige. Dette også kult, selv om det ikke er min stil.

Frida Lidbom

Alder: 20

Hva har du på deg?

– Jeg har på meg Dickies skjorte, Vans t-skjorte og slengbukse. Skoene er fra Roots.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Den er litt varierende, men jeg liker å utfordre meg selv. Jeg er ikke så glad i det alle andre går med, og liker ikke det som er «mainstreem», så jeg prøver å finne min egen stil fordi man bør legge personlighet i antrekket. Jeg liker å ha på det som kler meg, og jeg er glad i sterke farger. I dag kjører jeg en stil med jordfarger.

Er du opptatt av mote?

– Jeg er nok ikke så opptatt av trender, men absolutt opptatt av mote. Jeg jobber på Carlings, og liker imaget her veldig god fordi vi gjør vår egen greie. Her henter jeg klart mye inspirasjon, og merker jeg har forandret stil etter jeg begynte å jobbe på Carlings. Før var stilen min litt udefinert, mens nå er den litt mer spisset. Det er sikkert fordi jeg har blitt litt eldre.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er mye fint, men det begynner å bli ganske likt i ungdomsmiljøene. Folk blir veldig inspirert av sosiale medier, men jeg syns man kan legge til noe eget i stede. Folk kan kanskje bruke litt annerledes ting og ikke bare følge trendene, men finne på noe nytt!

Lisa Marie Pedersen

Alder: 24

Hva har du på deg?

– Jeg har på meg en bukse og genser fra Bik bok, og halskjedet er fra H&M. Skoene er fra Din Sko. I dag kjører jeg helt svart!

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Den er litt variabel, og veldig avslappet. Det er egentlig uvanlig for meg å gå i høye heler, men jeg roer det ned med en slags joggedresstil. Stilen min er kanskje typisk Urban-butikken: litt hip hop en dag, litt rocka en annen dag, og litt «classy» neste dag. Sminken er absolutt en stor del av stilen min, ikke bare når jeg jobber på sminkebutikk, men også i hverdagen. Det er en stor interesse, og jeg prøver å skape kontraster mellom sminken min og klærne jeg har på. Jeg går mye i svart, og da leker jeg mye med farger når det kommer til sminken. «Make it pop!».

Er du opptatt av mote?

– Ja, det er jeg. Jeg blir veldig inspirert av ting jeg ser og folk på gata. Fordi jeg jobber på sminkebutikk på Torget ser jeg mange ulike mennesker rett utenfor døra, og da er jeg litt mer eksponert for «litt rare folk». Stilen min er nok litt inspirert av det. Sosiale medier inspireres jeg også av, så hvis jeg ser noe jeg liker på Instagram tar jeg alltid en «screenshot». Da ligger det i bakhodet neste gang jeg shopper.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det spørs hvor man er i byen og miljøet. I miljøene hvor folk er opptatt i enten musikk, sminke, mote eller kultur har folk stil med særpreg, og da er det høy standard på stilen. Det er også mye fokus på vintage med Prisløs her i byen. Stilen har også noe med alderen å gjøre; jeg ser for eksempel på kundene mine at jenter mellom 14-16 år er litt mer like, mens eldre tør å være litt mer seg selv.

