Disse 7 stedene må du sjekke ut på Bakklandet

Kneiken felleshage

Helt øverst på Bakklandet, nederst i Lillegårdsbakken, har en gjeng engasjerte sjeler laget felleshage. Her møtes de og dyrker økologiske grønnsaker sammen. Om du melder deg inn i foreningen kan du delta på kurs og aktiviteter, men utover våren vil det nok være morsomt å se utviklingen også for de som ikke er med.

Følg trd.by på Facebook

Bakklandet blomster

Vegg-i-vegg med Dromedar finner du denne sjarmerende, lille blomsterbutikken. Julie Bjørk startet opp butikken uten å kunne noe særlig om blomster, men har holdt det gående. Om du ikke har tid til å stikke innom butikken kan du abonnere på blomster, og få dem levert hjem på døra i stedet.

I denne leiligheten er alt arvet eller kjøpt brukt

Den gamle krambod

En liten kuriøsitet av en butikk. Den gamle krambod omsetter bygningsdetaljer til gamle hus, og kan være morsom å stikke innom også for de som ikke har eget hus eller leilighet. Her finner du alt fra lamper til møbelbeslag og maling.

Strå Blomsterverksted

I november 2016 fikk Bakklandet også blomsterverksted. Eier Camilla Lund Ohrvik ville blande verksted og butikk, og leverer blomsterarrangement til ulike anledinger. Også her kan du bestille blomster til helgen, eller bare stikke innom og se om du finner noe fint.

Sjekk hva som åpner på Bakklandet

Seams

Det som startet som et to-ukersprosjekt fortsatte bare, og har nå levd på Bakklandet i over to år. Det er steinkjerbygg Magnus Holder Bjørk som står bak butikken, som satser på klassiske herre- og dameklær av høy kvalitet. Merkene er små og ukjente og laget av produsenter som er opptatt av miljø og etisk handel.

Denne lille butikken på Bakklandet høster ros fra utlandet

Pilates

Et lite studio som startet opp i august 2016. Studio eies av Sarah Jones, som opprinnelig er fra London, men bestemte seg for å starte eget studio da hun flyttet til Trondheim med sin norske mann. Her kan du delta på både én-til-én-klasser og gruppetimer, i tillegg til timer for deg som skal ha, eller nylig har fått, barn.

Sarah ble hekta på Pilates - nå har hun startet eget studio på Bakklandet

Sukker

I designkollektivet Sukkers butikk finner du alt fra klær og smykker til grafikk og treprodukter. Butikken har holdt til på Nedre Bakklandet i over ti år og tar stadig inn nye elementer i sortimentet.