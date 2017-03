Vilde (22): - Folk kler seg tragisk i denne byen, særlig på Gløshaugen og Dragvoll

Vilde Osbakk

Alder: 22

Hva har du på deg?

– Jeg har på meg sko fra Zara, svart Levis-bukse, hettegenser fra Monki og en vintage-pels fra Livid Jeans. Tidenes kupp! Jeg har også på ringer, som jeg alltid har på alle fingre.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Den er preget av vintage. Stilen min er «laidback», men jeg må alltid ha høye hæler for å fjonge opp. Jeg har sluttet å handle på H&M. Etter at jeg begynte å handle vintage ser jeg hvor mye bedre kvalitet det er på disse klærne. Sammenlignet med H&M som blir fort utvasket og ødelagt, varer de i mange, mange år.

Er du opptatt av mote?

– Jeg er over gjennomsnittet opptatt av mote. Jeg hiver meg ikke på de største trendene, fordi jeg vil holde det ekte. Jeg hadde egentlig tenkt å studere makeup og styling, men linja her i Trondheim ble lagt ned. Nå tar jeg forkurs medisin, så det er en helt annen retning. Men mote, styling og makeup er min store lidenskap, derfor gikk jeg hudpleielinja på videregående.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Herregud, den er helt «fette» elendig. Det mener jeg; jeg har bodd i Oslo og litt her og der, men i Trondheim synes jeg folk kler seg helt tragisk, i hvert fall på Dragvoll og Gløshaugen. Folk kler seg etter vær og vind, men det går faktisk an å være kul selv om du skal holde deg varm. Bare se deg rundt, det er ikke så mye kule «outfits» her på Trondheim Torg. Jeg får nesten lyst til å flytte til London; jeg tror det er godt å bo på en plass hvor folk er inspirerende. Jeg merker faktisk at jeg har dempet stilen min etter at jeg flyttet til Trondheim. Før gikk jeg alltid i hatt og var veldig ekstrem, så jeg har falt litt i Trondheims-fella.

Lea Irene Larssen

Alder: 19

Hva har du på deg?

– Nå har jeg på meg en genser fra et svensk merke. Jakken er fra Carlings, «boyfriend jeans» fra Bik Bok og sko fra Bianco. Amnesty-buttenen må være med, siden jeg jobber som frivillig. Brillene er fra H&M - hundre prosent fake, med andre ord! Jeg trenger egentlig ikke briller, men det er så kult at jeg bruker det hele tida. Det er nesten sånn at jeg misunner de som faktisk trenger briller, fordi det ses noe ned på å bruke fake briller bare for stilens skyld. Men jeg syns det er kult, så jeg bryr meg ikke om hva folk måtte mene.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Trendy, men også med røffe og klassiske innslag. Det kommer an på humøret; en dag har jeg på en glinsende kjole, en annen dag en hullete t-skjorte. Jeg foretrekker særegne enkeltplagg kombinert med enkle detaljer. Jeg liker klesbutikker som Urban og Brandy Melville, samtidig som jeg kan bruke klær fra tradisjonelle merker som H&M og Acne.

Er du opptatt av mote?

– Jeg elsker å se moteprogrammer, hva som skjer på catwalken, og hva store moteikoner kler seg i. Det er ikke alltid jeg følger disse trendene etter punkt å prikke, men det er gøy å følge med på hva som skjer til neste sesong. Jeg jobber også som modell, noe som har mye med moteinteressen min å gjøre, og slik føler jeg at jeg blir en del av miljøet. Normen for modeller er jo å være syv meter høy og 20 centimeter rundt midja, jeg er ingen av dele ne, så det er kult å vise at man ikke må være hentet fra catwalken for å være moteriktig. Det er også gøy å følge med på hva fotografer og magasiner publiserer og hva framtidens fotografer tenker. Det vises mye gatemote nå, det synes jeg er kult.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Jeg syns den er veldig delt. Den ene halvdelen har tøffe, unike stiler, som jeg ser i spaltene hos dere i Trd.by. Den andre halvparten ser ut som den er dratt ut av en rosablogg, og er utelukkende basert på merker som Høyer eller Gant. Det er noen folk jeg ikke ser forskjell på hvor jeg spør meg selv om jeg har sett dem tidligere på dagen fordi de ligner sånn på hverandre. Litt sånn «Er du venninna mi, kjenner jeg deg?», fordi alt er så likt. Men jeg ser opp til de med en egen stil.

Sebastian Johansen

Alder: 20

Hva har du på deg?

– Jeg har på klassiske sko fra Vans, ekstremt kule sokker med pølser på, som er favorittsokkene mine. Ellers har jeg på en lys New York t-skjorte kjøpt på H&M, og en veldig «fresh» leopardinspirert regnjakke fra Urban. På hodet har jeg caps med palmer, og rundt halsen et gullsmykke.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Jeg ser på meg selv som en veldig glad og sprudlete person og kler meg gjerne etter dette humøret. Jeg liker å kjøre på med «underlayer», altså ha på meg noe i basic sort og hvitt og toppe det med noe som tar litt oppmerksomhet. Jeg driver med freestyle fotball, altså triksing med ball, så stilen min inspireres av det. I tillegg har jeg alltid latt meg inspirere av hip hop- kulturen. Dessuten er jeg glad i smykker, men de må være enkle, det kan ikke være for mye bling. Jeg er ikke stor i størrelsen, så hvis jeg hadde gått rundt med digre smykker hadde det bare sett rart ut.

Er du opptatt av mote?

– Det blir sagt at det er de første syv sekundene du dømmer en person når du først ser dem, dermed kler jeg meg slik jeg vil at folk skal oppfatte meg. Mote og stil sier veldig mye om folk. Jeg har også alltid likt tanken på at alle mennesker er forskjellige, det gjør unike stiler enda kulere. På ungdomsskolen var det veldig populært at folk gikk rundt i DC- gensere, og alle jentene brukte Helly Hansen- jakker, det var jo kjedelig, alle så klin like ut. Når jeg møtte folk for første gang klarte jeg rett og sett ikke å skille dem fra hverandre, og det er vel ikke meninga.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– For en som kommer fra en liten by med bare rånere, var det et friskt pust å komme hit. Trondheim er en by med mange forskjellige folk, noe jeg ikke er så vant til. Her har man både folk med classy stil, folk med hip hop-inspirert stil, og folk som kler seg hverdagslig. Det er større mangfold, det gjør bybildet fargerikt.