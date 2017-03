Slik rydder du opp i livet ditt

Semesteret begynte kjempebra med nye rene notatblokker, fargekodet system i lesebøkene og stålkontroll på økonomien (hurra for studielån og sommerjobb).

Så kom første ordentlig fyllekulene, etterfulgt av budsjettsprekk til fordel for den nydelige jakken fra Retro. Når høstferien er over ligger du plutselig to kapitler bak skjema (lekser i ferien burde ikke være lov) og nå har du ikke trent de siste tre ukene heller.

Det er med andre ord på tide med en opprydning i skapet og i hodet, og vi har tipsene for å hjelpe deg på veien.

Ta kontroll over skolearbeidet

Hvis du ikke har tatt i bruk Google Drive (tidligere kjent som Google Docs) ennå, så er det på tide.

Skriv direkte på nett, ha dokumentene tilgjengelig fra alle maskiner som har internettilgang (inkludert en veldig fin app for tablets), last ned som Word- eller PDF-dokument hvis du trenger det, del dokumenter med andre og jobb i dem simultant, og sist men ikke minst: alle oppdateringer lagres kontinuerlig.

Guds gave til gruppearbeid, skolearbeid og arbeid generelt sett.

Er du fulltidsstudent?

Ifølge regjeringen er målet for norsk høyere utdanning at norske studenter skal være fulltidsstudenter. Dette betyr i praksis at man skal bruke syv og en halv time på skole hver dag.

Hvor mye tid bruker du? Timr er en app som holder styr på hvor mye tid man bruker på en ting (for eksempel studier), alt du må gjøre er å skru den på når du begynner å studere, og skru av når du tar pause.

Få orden i forelesningsnotatene

Er du av typen som mister alle papirene læreren deler ut i timen, velger klasser basert på professorer som foretrekker PDF fremfor papir, og lider av kronisk kuttskader på fingrene etter papirkutt?

Snap2PDF er en av flere apper som kan gjøre livet ditt lettere. Ta et bilde av dokumentet med appen, og den konverterer dokumentet automatisk til en fin og lesevennlig PDF.

Gi papiret tilbake til professoren din, og be ham tenke litt på alle de trærne som ofres for å lage utskriftene hans.

Skriv notatene dine i Google Drive, eller bruk Evernote hvis det er mer din stil. Begge synkroniserer alle dokumenter mellom datamaskinen, telefon og nettbrett, som gjør at du alltid har alle notatene dine tilgjengelig overalt.

Få oversikt over økonomien

Hva er det egentlig blant utgiftene dine som gjøre at du går blakk den siste uken hver måned før studielånet dukker opp?

Skaff deg en regnskapsapp og fyll inn utgifter og inntekter på daglig basis. Mint er en fin og fargerik regnskapsapp som lar deg kategorisere utgiftene dine og viser dem frem i fargerike diagrammer så du vet nøyaktig hvor mye penger du har brukt denne måneden, og hva de er brukt på.

Sov riktig

Begynn med å stå opp til samme klokkeslett hver morgen, også i helga. Rutiner er viktig for å holde hodet og kroppen frisk.

Når du har et tidspunkt du skal stå opp, gå inn på nettsiden Sleepyti.me og finn ut når du bør legge deg for å få mest mulig ut av søvnen din (den vil foreslå flere tidspunkt).

Bruk apper som Sleep Pillow eller Sleep Bug for å få tilgang til musikk og lyder som hjelper deg å sovne fortere.

Gjør livet lettere

Wunderlist er en app som samler alle ”to do”-listene dine på et sted, synkroniserer mellom data og telefon, og i tillegg kan du dele den med andre. Lag en liste for bofellesskapet, for studiegruppen eller vennegjengen i forbindelse med neste hyttetur, da har alle kontroll på om man har husket å kjøpe med øl og toalettpapir.

LastPass samler alle passord på et sted, beskyttet bak det eneste passordet du trenger å huske fra og med nå. Tilgjengelig på data, mobil og nettbrett.

Pocket samler alle artiklene, nettsidene og videoene du har lyst til å lese på et sted, slik at du kan hente dem opp igjen når du har tid til å lese dem. Tilgjengelig på data, mobil og nettbrett.

Yoga Studio lar deg velge hva slags type yoga du vil trene og hvor lang tid du har til å trene, og setter så opp et program for deg. Yoga er en veldig effektiv måte å senke stressnivået på. Nike Training Club er også perfekt for denne typen trening (og gratis).

Lykke til!

