- Å leie er ikke et alternativ i Norge

- Det er stigmatiserende å leie. Det er kun akseptert å leie når man skal bo kort, sier Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.

Fra man er rundt 26-27 år gammel er man gjerne i etableringsalder, og det forventes at man eier bolig.

- Eiemodellen har vært fremtredende i Norge. I andre land leier flere. Der er leie faktisk et alternativ til å eie, men det er det ikke i Norge, sier Øye.

Tall Nordea kunne presentere mandag viser at Flere studenter eier egen bolig . Sist uke skrev Aftenposten at det er lange køer på studentboliger, noe som kaster unge ut i det private leiemarkedet. Der må de imponere for å få tilslag på tilbudene.

Følg trd.by på Facebook

I disse landene er leie mest vanlig

Motstykket til Norge er Sveits og Tyskland. I disse landene er det vanligere å leie, leiemarkedet er stimulert og subsidiert, ifølge Øye.

- Er du 30 år pluss, gifter deg og leier får du «hvorfor det?». Det er hverken skattemessig eller kulturelt lønnsomt å leie.

Det er en viktig del av norsk kultur å eie bolig, å rå over egen bolig. Man må tilbake til før etterkrigstiden for å se et annet mønster, mener Øye.

77 prosent av alle nordmenn eier sin egen bolig, ifølge tall fra Prognosesenteret fra 2015. I Sverige og Danmark er det ikke like vanlig å eie egen bolig, 61,7 prosent av svenskene eier og 50,1 prosent av danskene .

LES OGSÅ: Flere studenter eier egen bolig

«Kaster penger ut av vinduet»

- Ja, det er stigmatiserende å leie, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen.

Og det blir verre jo eldre du blir, mener han.

- Hva er årsaken til at det er stigmatiserende å leie?

- Det er en del holdninger rundt leie av bolig, som «at man kaster pengene ut av vinduet», at man har gjort feil valg og ikke Fem grunner til at du bør leie bolig , sier Aasen.

Ni av ti ønsker å leie egen bolig, de føler seg ofte fanget som leietagere, ifølge en tidligere undersøkelse Aasen henviser til.

- Det er nok en situasjon som vil vare for mange, med høye egenkapitalkrav og boligpriser, sier Aasen.

LES OGSÅ: Enorm Airbnb-vekst i Trondheim

- Må bruke pengene sine smartere

Med dagens egenkapitalkrav på 15 prosent må man spare opp 375.000 kroner for å kunne kjøpe en bolig til 2,5 millioner kroner.

- Særlig gjennom studietiden kan det være tøft å finansiere et boliglån med pengene man får fra Lånekassen. Mange unge blir dermed nødt til å ty til leiemarkedet, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i Dnb.

Bruk det du har til overs på boligsparing, anbefaler hun.

- Jeg tror at mangel på gode sparevaner er grunnen til de som blir hengende igjen på leiemarkedet. Unge i dag må bruke pengene sine smartere. Er du student kan en ekstrajobb gi deg rom til boligsparing, en romsligere studentøkonomi og viktig arbeidserfaring.

Start sparingen mens du bor hjemme og ikke har noen store utgifter, tipser Sandmæl om. Sett opp et budsjett med rom for sparing, skrell bort unødvendige utgifter og trekk et fast beløp i måneden.

På flyttefot? Sjekk ut disse geniale flyttetipsene

LES OGSÅ: Så mye koster det å leie bolig i Trondheim

Denne saken ble først publisert i august 2016, men publiseres på nytt til glede for nye lesere.