Når kommer denne herligheten til Trondheim?

Merk deg navnet først som sist, for denne digge greia kommer vi til å se mer av fremover: Poké bowl! Poké uttales poh-kay (omtrent som okay) og er hawaiisk for å «kutte opp i biter». For ja, retten kommer fra Hawaii og består av en salat med rå fisk i biter. Ikke sushi, ikke sashimi, men rå fiskesalat - og tydelig påvirket av det japanske kjøkken og andre asiatiske retter.

Poké har for lengst inntatt både Los Angeles, New York og London, til og med Oslo har fått sin egen food truck dedikert til Poké bowls. Den vanligste og mest tradisjonelle fisken å bruke i retten er gulfinnet tunfisk (ahi), men laks er også mye brukt. Retten kan i tillegg lages med kveite, blekksprut, skalldyr og til og med tofu.

Det er vanlig å starte med ris og/eller salat, gjerne inkludert den japanske tangsalaten wakame, og fylle på med grønnsaker, frukt og/eller bønner etter smak og sesong. Til slutt kommer den råmarinerte fisken.

Spice gjerne opp med både krydderblandinger og dressinger, som hvitløksmajones og chiliflak. Som navnet tilsier, serveres retten vanligvis i en bolle.

Så, gjenstår det store spørsmålet: Når kan man få kjøpt herligheten i Trondheim? Mens vi venter i spenning, kan du kanskje la deg inspirere til å lage din egen versjon?

Poké bowl med laks

Dette trenger du (til 2 personer):

Marinade/saus

1 dl soyasaus

1/2 dl riseddik

1 ts sesamolje

Saften fra en halv lime

1/2 rød chili i skiver

1 revet hvitløksfedd

1 ts revet ingefær

½ vårløk i skiver

Salat

250 g laks

Sesamfrø

1 avocado

½ mango

¼ agurk

2 reddiker

1 gulrot

Kokt ris, gjerne sushiris

Dressing

F.eks. hvitløksmajones, chilimajones eller chilimajones (majones blandet med passe mengde hvitløk, sriracha eller wasabipaste).

Slik gjør du:

Start med å koke ris etter anvisning på pakken.

Sett den deretter til avkjøling.

Bland sammen alle ingrediensene til marinaden/sausen. Kutt laksen i biter på 1-2 cm og legg den i en skål og hell over halvparten av marinaden/sausen.

La stå i minst 20 minutter, gjerne en time, å marinere mens du kutter opp grønnsaker i passende biter etter eget ønske.

Legg lun eller kald ris og evt salat i bunnen av en bolle.

Topp med grønnsaker i seksjoner eller blandet sammen og fisken.

Topp deretter med sesamfrø og evt vårløk og chili i skiver. Server med resten av sausen og ønsket dressing ved siden av.