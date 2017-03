Nå er det fullt fokus på bryn

– Nå ser du hvor stor forskjell det blir!

Linn Knudtzon sitter i stolen hos Siv Unni Oldervik på Stas hår og bryn og inspiserer det første brynet frisøren har ordnet og stylet. Daglig leder Oldervik sier de har opplevd en stor økning i interesse for brynbehandlinger.

– Det er kjempepopulært, akkurat nå har jeg venteliste på bryn. Hos oss gjør vi cirka 60 prosent hår og 40 prosent bryn, sier hun.

Også for menn

Salongen har satset på brynbehandling helt siden oppstarten for tre år siden. Trenden går mot tykkere og mer naturlige bryn, ifølge Oldervik. I tillegg har også mannfolka kommet etter.

– Menn i dag er mye mer opptatt av både skjegg, hår og bryn, det virker ikke som om de som kommer synes det er flaut. De får en litt annen behandling enn damene, vi trimmer øyenbrynene så de ser mer velstelte ut og gir et lettere uttrykk, sier hun.

– Vær forsiktig

Frisøren napper, tråder og klipper for å få de øyenbrynene hun ønsker seg.

– De har veldig mye å si for hvordan man ser ut, velstelte bryn gjør at du får mye mer helhet i ansiktet. Dette er et billig ansiktsløft, sier hun.

Det vanligste problemet blant kundene er ifølge Oldervik overnapping.

– Folk napper også veldig ofte for mye mellom brynene. I tillegg napper de for “rundt”, de skrår dem ikke godt nok, sier hun.

Olderviks råd til hjemmenapperene er å være forsiktig.

– Du må heller klippe enn nappe et hår hvis du er usikker. Også hvis du har lange bryn er det bedre å klippe. Klippingen er kjempeviktig for å få det løftet vi ønsker, sier hun.