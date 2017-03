I denne leiligheten er alt arvet eller kjøpt brukt

Hvem er dere?

– Kaja Aure Hofset. 23 år og studerer til å bli lærer. Går grunnskolelærerutdanningen, 5. til 10. trinn.

– Ulrik Opperud. 22 år og studerer markedsføringsledelse på BI.

Hvor bor dere?

– Leilighet på 60 kvadrat på Ila i Trondheim.

Hva falt dere for ved boligen?

– For min del var det betongveggen som gjorde at jeg ville kjøpe leiligheten, for jeg synes den er dødsfin, sier Kaja.

Beskriv deres egen interiørstil?

– Vi har fulgt stilen som var her fra før litt, og satset på en industriell rustikk-feeling. Med betongveggen som utgangspunkt blir det naturlig å følge den stilen litt, sier Ulrik.

– Vi var litt redde for at med den betongveggen at det ble litt kaldt her inne, så vi har prøvd å få med litt varme toner i terrakottafarger for å bryte litt opp. Vi ville fortsette å ha det brune på kjøkkenet, for det ble veldig mye svart/hvitt, sier Kaja.

Hva betyr interiør for dere?

– Det viktigste for meg er at vi har det behagelig hjemme. Det er ikke så viktig at ting ser bra ut eller er dyrt så lenge det er hjemmekoselig og vi kan nyte tilværelsen hjemme, sier Kaja.

3 ting du kan gjøre selv På soverommet har Kaja og Ulrik brukt maling som etterlikner betong, for å hente igjen følelsen fra stua. Et fint alternativ hvis du vil ha en litt annen struktur på rommet.

Platen til stuebordet er støpt av faren til Kaja, mens moren har sveiset fundamentet. Hvis du kjenner noen som er litt nevenyttig kan det lønne seg å bruke dem!

Kjøkkenbordet er arvet fra Kajas foreldre, og ble pusset ned og malt før de satte det inn i leiligheten. Det er ofte lite som skal til får å forvandle gamle møbler til helt nye!

Hva liker dere best ved boligen?

– Betongveggen. Den skiller seg veldig ut, det er den som setter stemningen på leiligheten. Det er noe ikke alle andre har, sier Kaja.

Hva liker dere minst ved boligen?

– Badet, kommer det kontant fra Ulrik. Det har vi tenkt å pusse opp. Jeg har veldig lyst på fliser der inne.

– Og varmekabler, supplerer Kaja. Dessuten er det ikke en eneste stikkontakt der inne.

Hva er deres beste interiørtips?

– Hør på foreldrene dine, sier Kaja til stor latter.

– Neida, men du trenger ikke være så opphengt i trendene. Selv om trendbildet var alt hvitt en periode, så kjør brune vegger hvis det er det du føler for. Jeg vet ikke om denne leiligheten er så veldig trendy, liksom.

Hva kommer over dørstokken?

– Ekte pels synes jeg er ekkelt. Og utstoppede dyr blir nok aldri hengende på veggene våre. Men ellers vet jeg ikke, vi kommer vel til å endre litt stil etterhvert. Vi er åpne for det meste, sier Kaja.

Hvor henter dere inspirasjon?

– Det er Pinterest som er mest brukt. Der har vi søkt opp litt industriell design og sett litt hva det går an å gjøre. Og litt av det er jo å finne på selv, sier Kaja.

