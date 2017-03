Har Erica Trondheims fineste motekonto på Instagram?

Det finnes selvfølgelig mange IT-jenter (og gutter!) både i Oslo og ellers i verden som vi kan la oss inspirere av, men er det ikke ekstra kult når du ser kule folk i Trondheim, som kanskje til og med handler i de samme butikkene som deg?

Det synes iallfall vi, derfor har vi funnet fem inspirerende motekontoer som definitivt skiller seg ut i mengden. Selv om du kanskje sliter med å tøye strikken like langt, kan vi love at du iallfall får et hav av inspirasjon.

@ericakvam

På kontoen til Erica Kvam finner du rosa pelskåpe, rosa negler, rosa filter, og inspirasjon til hvordan du kan kle deg på fest og til hverdags. Kanskje mest fest, om vi skal ta utgangspunkt i cavaglassene, glitterbuksene og de høye hælene. Ericas konto framstår som kontemporær, med 3D-, vintage- og retroeffekt på sine bilder.

Erica vet å tolke trendbildet, blant annet ved å satse på fuskepels og siste skrik i håroppsett. Det er mye selfies, skrytebilde av reiser og undertøy, men hun gir følgerne det de vil ha; pene plagg, pene negler og pene bakgrunner.

@sofiesund

Sofie Sund drifter en av instagramkontoene med flest følgere i Trondheim. Hun har over 200 000 følgere fra hele verden. Sofie er fotografistudent, og har etter hvert utviklet sin særegne, melankolske stil. Hun kler seg i svarte klær og jeans, men legger til et lite «popp» med fager og mønstrer.

Den kreative studenten vil først og fremst at bildene skal formidle følelser, men også inspirere andre til å være kreative og finne sin måte å uttrykke seg på. Det er viktig for henne å være seg selv, men med kulerunde briller og kameraet i hånda.

@Annais

En av byens mest omtalte damer. Langt blondt hår, lange elegante kjoler og høye hæler. Blogger Anna Edwin deler både livet og sin klesstilen på sin instagramkonto. Her finner du både badedraktmote, elegant galla og rocka babe med Gun’s and roses t-skjorte. Til og med mote for små hunder kan du få med deg her.

@nikaherec

Nikol Herec bak kontoen kombinerer livsstil, mote og fotografi på kontemporært og trendy vis. Her ser du hennes stripete bukser, analoge kamera, og croissanten hun spiste til lunsj. Hverdagen framstilles på en autentisk måte med spennende fargebruk. På bildene kan du også kjenne igjen Trondheims gater.

Selv er hun fotograf, og kontoen består dermed også av motefotografier hun produserer. Bli inspirert av hvordan du skal servere en vaffel til frokost, eller hvordan du bør bære en orange regnfrakk.

@blvckxdetails

«Anti social social club» og streetstyle er gjennomgående image for denne kontoen. Her har du en instagramkonto som dyrker vintage og minimalisme, og du finner bilder av plagg som «hoodies», rutete skjorter og slim fit jeans. Det går mye i jeans med hull på begge knær og Adidas-sko.

Fyren bak kontoen bruker seg selv som modell på de fleste bilder, men anonymiserer seg ved å gjemme ansiktet bak en caps, hette eller ved å vise ryggen. Slik blir det mer fokus på klærne og moten, og uttrykket blir minimalistisk, men samtidig røft når han bruker grafitti og gata generelt som bakgrunn.