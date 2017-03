Erik (22) vil hevde seg i Crossfit Open: - Jeg satser på å vinne ved å være litt god i alt

- Jeg har trent Crossfit i 1,5 år nå. Før det gikk det mest i fotball og tradisjonell styrketrening. Jeg hadde ikke konkurrert i styrkeidrett før jeg var med på Crossfit Open i fjor. Da gikk det ikke så bra. I år har det derimot gått veldig bra, forteller Erik Vådahl (22).

Han er fra Sunndalsøra, men studerer nå i Trondheim. Tunge tak til tross, han var blant dem som presterte best forrige uke, og hadde ingen problemer med å gjennomføre fredagens økt. Faktisk presterte han 27 markløft bedre enn minimumskravet, og endte med totalt 82 repitisjoner på 100 kilo markløft.

- Mange i min aldersklasse kan slå meg i roing eller turn alene. Men når vi gjør alt samtidig så kan jeg vinne på å være litt god i alt.

Trønderske crossfittere kjemper om topplassering

God taktikk er viktig

Erik trener crossfit fordi det er en god kombinasjon av både styrkeløft, turn og løping. I kombinasjon med kravet om god taktikk, synes han

- Det er utfordrende, man må prestere på blant annet intensitet, smidighet, og teknikk.Men, du er avhengig av å ha en plan før du starter.

Selv har han taktikken klar:

- I selve økta gir jeg masse hele veien, men jeg holder likevel det ekstra giret inne helt til de siste minuttene nærmer seg. Da gir jeg alt.

Deltar for første gang

Mina Vaagland er 27 år gammel, opprinnelig fra Halsa, men bor nå i Trondheim. Selv om hun startet med crossfit så sent som i september. Likevel valgte hun å prøve seg på den tyngste økta.

- Jeg valgte å kjøre den tyngste versjonen av økten for å sanke mest mulig poeng. Man kan ikke fortsette til de andre øvelsene i økta før man er ferdig med den første, og jeg holdt på til jeg fikk 31 repitisjoner i markløft. Med tanke på at vekta er 70 kilo, er ikke det så verst. Det er første gang jeg deltar, så jeg sier meg fornøyd, sier hun.

Det hun synes er kulest ved crossfit er at hun hele tida pusher sine egne grenser.

- Jeg trente styrke i 10 år før jeg begynte her, men jeg ble helt sjokka. Dette er hardere enn det jeg har vært vant til, men også morsommere. Styrke, utholdenhet, spenst - jeg digger kombinasjonen.

På 15.plass i Europa

I finaleuka ligger Crossfit Maxpuls på 15. plass i Europa. De må ligge over 20. plass for å kunne sende et lag til Crossfit Regionals, europamesterskapet. Ikke nok med det, men Trondheims-klubben er på 107. plass i verden.

Trd.by testet også fredagens økt. Resultatet deler vi på fredag.