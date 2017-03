7 geniale og billige spa-produkter du lager selv

Når man er fattig student må man tenke litt kreativt. Heldigvis er det mange andre folk som gjør det, så vi slipper å tenke så mye.

Vi har trålet internett etter de beste hud- og hårproduktene som du kan lage hjemme!

Og det beste av alt: vi tipper du har det meste i skapet eller kjøleskapet fra før av.

1. Fuktighetsgivende maske for tørt hår

Vinteren er ofte ensbetydende med både tørt og flisete hår, men her har du kuren som hjelper. Denne kan du fint ha i håret i minst 20 minutter, og vil du ha en riktig boost til fjonene kan du sove med denne om natten. Bare husk å dekke til håret.

Bland sammen eggeplommen med fire spiseskjeer honning og en spiseskje med olje. Masser blandingen inn i fuktig hår og vask håret godt med to runder shampo. Husk å ikke bruke varmt vann første gang du skyller, da risikerer du å lage eggerøre i hodebunnen. Dette gjør garantert håret ditt silkemykt!

Du trenger:

1 egg

3 ss honning

1 ss olivenolje

2. Honningskrubb for tørr hud

Denne skrubben er fin for deg som sliter med tørr hud i fjeset. Skrubb forsiktig i fjeset og skyll av med lunkent vann. Bland like mengder med honning og havremel i en skål. Tilsett en liten dråpe med olje og rør rundt.

Du trenger:

2 ss honning

2 ss havremel

En dråpe olivenolje

3. Verdens beste kroppsskrubb

Verdens beste skrubb for kroppen er kanskje også verdens billigste skrubb. Denne er utrolig effektiv for døde hudceller, og påføres rett før eller i dusjen. Har du en liten svamp eller skrubbevott blir den ekstra effektiv.

Skrubben består rett og slett av olivenolje og sukker. Bland inn like deler av hver, la stå i noen minutter og skrubb løs!

Du trenger:

2 dl sukker

2 dl olivenolje

4. Ansiktsmaske for fet hud

Er du en av dem som sliter med fet hud, kan denne være nærmest livreddende. Denne masken gir fuktighet uten å tynge huden, og er utrolig frisk!

Bland ingrediensene i en bolle og legg det i kjøleskapet i femten minutter før du påfører. Da får masken en fin kjølende effekt også. Ha på masken i rundt 20 minutter for du skylder av med kaldt vann.

Du trenger:

1 ss honning

Saften av en halv sitron

1 eggehvite

3 ss yoghurt naturell eller gresk yoghurt

5. Hjemmelaget shampoo for fett hår

Hvis du sliter med fett hår og har lyst å prøve en helt naturlig shampoo for å få bukt problemet, kan dette være løsningen for deg. Denne shampooen inneholder bare to ingredienser, men om du vil ha en behagelig lukt kan noen dråper av en valgfri essensiell olje (lavendel, sitron, vanilje) tilsettes.

Du blander rett og slett bakepulver i en tom flaske og fyller med vann. Ved bruk rister du flasken, og produktet påføres håret som en normal shampoo. Skyll håret godt og avslutt med en pleiende balsam.

Du trenger:

3 desiliter vann

2 desiliter bakepulver

6. Hjemmelaget balsam

Denne balsamen passer for all hårtyper. Den er riktignok veldig ferskvare, og bør lages fra gang til gang. Miks ingrediensene og la virke i noen minutter før du skyller ut. Passer veldig fint etter du har brukt shampooen over, men husk og ikke tilsette balsamen i hodebunnen. Da vil håret opplevelse fett igjen.

Du trenger:

1/2 avokado

2 ss honning

1 ss vann

1 olivenolje

7. Kjølende fotskrubb

Når du har slitne føtter med tørr hud er det ingenting som en herlig kjølende fotskrubb. Bland ingrediensene og la det stå kjølig før du påfører. Har du tilfeldigvis litt peppermynteolje liggende er dette perfekt å ha i skrubben!

Skrubb føttene dine forsiktig og putt de i et fotbad med varmt vann. 10 minutter og du har mye føtter igjen!

Du trenger:

1 desiliter lunket vann som du trekker en tepose i

2 desiliter grovt havsalt

1 ss honning

