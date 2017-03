Torsdag åpner denne danske motefavoritten på Trondheim torg

Den danske motekjeden Vila slår på stortromma og åpner torsdag splitter ny konseptbutikk på Trondheim Torg.Håndverkerene har akkurat ferdigstilt butikken, men det betyr ikke at de ansatte kan hvile på lauvbærene. Det er nå jobben deres begynner. Vårens nyheter skal ut i butikk, og ut til kundene, og for første gang her i byen er det mer enn bare klær du kan få kjøpt.

- Hele butikken bygger på et livsstilskonsept, med innslag av klær og andre livsstilsprodukter som kremer, såper og kosmetikk. Målet er at du skal finne noe til alle anledninger og alt du trenger på ett sted, forteller innkjøper Lise Ofstad.

Hun forteller at Vila ønsker å skape en inspirerende atmosfære med fokus på produkter, mote og trender.

- Det skal være koselig å komme inn, og vi håper at den gode atmosfæren inspirerer folk til å stikke ofte innom, forteller Ofstad.

Ulike prisklasser

Med merkevarer som Meraki, Selected Femme, Yas, Pieces og Vila sine egne merker blir det mye spennende å få i butikken.

- Siden vi forhandler fra flere forskjellige merker vil prisene variere, men det er også en av våre sterkeste sider. Hos oss kan du finne antrekk av god kvalitet, uansett lommebok, forteller innkjøperen.



Den offisielle åpningsdagen er torsdag 23. mars, og de 30 første kundene vil få en goodiebag. Rekker du ikke først i køen kan du trøste deg med at det er 25% rabatt på alt i butikken hele helgen.

Hint av "high fashion"

Butikken blir den sjuende av sitt slag Norge, og bærer preg av skandinavisk, tidløs design ifølge Ofstad.

Vila er kjent for fine print, delikate passformer og detaljer, men med hint av ”high fashion."

- Vi håper at folk liker det nye livsstilskonseptet, og at vi kan tilføre noe nytt som skiller oss fra de andre kleskjedene i byen. Er du opptatt av moter og trender, gjerne i delikate stoffer med en feminin stil, har vi stor tro på at utvalget vil falle i smak, avslutter Ofstad.