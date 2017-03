Hvor dumt er det å ikke følge denne merkingen?

Dette merket skal være på alle typer kosmetiske produkter, fra kremer og sminke til tannpasta. Spørsmålet er, vet du hva det betyr?

Svaret er åpenbart: tallet i krukkesymbolet viser hvor mange måneder produktet er minst holdbart til etter at du har åpnet det.

Ok, hånda opp alle som har slurvet med dette? Akkurat. Du er nok ikke alene. Men hvor farlig er det - sånn egentlig?

Slik tar du de beste matbildene

Disse 7 appene kickstarter treninga

Trygt å bruke

Vi kontaktet Mattilsynet for å finne svar. Det er Mattilsynet som fører tilsyn med at kosmetikk produseres og selges i henhold til gjeldende regelverk.

– Datomerking er viktig for at forbrukeren skal vite at produktet skal ha de dokumenterte egenskapene, og at produktet skal kunne brukes uten å være til skade for forbrukeren, forteller seniorrådgiver Rune Jemtland i seksjon merking og kvalitet, og viser til kosmetikkregelverket.

Kosmetikkregelverket sier følgende: Siden forbrukerne bør være underrettet om innen hvilken dato det kosmetiske produktet vil kunne oppfylle sin opprinnelige funksjon og fortsatt være trygt, er det viktig å vite hvilken dato det minst er holdbart til, dvs. den datoen det er best å bruke produktet innen. Dersom minste holdbarhetstid er lengre enn 30 måneder, bør forbrukeren få opplysninger om hvor lang tid etter at det kosmetiske produktet er åpnet, det kan brukes uten å være til skade for forbrukeren. Dette kravet bør imidlertid ikke gjelde dersom begrepet om holdbarhetstid etter åpning ikke er relevant, det vil si for engangsprodukter, produkter uten risiko for forringelse, eller produkter som ikke åpnes.

Vær oppmerksom på øyesminke

– Hva er i så fall konsekvensene hvis du bruker produkter etter holdbarhetsdato?

– Etter holdbarhetsdatoen har ikke lengre produktet de egenskaper det hadde ved produksjonstidspunktet og i holdbarhetsperioden. Sjekk krukkesymbolet!

– Finnes det produkter som man bør være ekstra nøye med å følge datomerkingen på?

– Mest utsatt for bakterieoppblomstring er produkter som kommer i kontakt med fingre eller hud og øyesminke, som for eksempel maskara, som er i kontakt med slimhinner og øyevipper. Det er vanlig at maskara ikke har lenger holdbarhet enn seks måneder etter åpning. Så, vi oppfordrer alle til å sjekke holdbarhetsdatoen på produktene sine!