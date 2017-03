- Jeg tror ikke personligheten min hadde passet sammen med ei som hadde valgt det teppet

Se bildene av møblene gutta kommenterer i karusellen øverst.

Enten du mener at du er den bedre halvdel, eller er raus nok til å gi det kallenavnet til din kjære, er en ting sikkert: det er ikke ofte menn og kvinner har samme smak når det kommer til hvordan de vil ha det hjemme.

Mens hun vil ha det lunt og hyggelig, gjerne med et hav av stearinlys, mener han kanskje det er et lite putemareritt i bekmørket.

For å finne svar på hva menn egentlig mener om det vi damer ser på som IT-ting, tok vi med tre menn for å få deres ærlige mening om årets trender. Beklager, damer, men her var det ikke mye som falt i smak.

Hva synes dere om disse bordene?

Christian: Er det limefarge? Det er sikkert praktisk å flytte med seg når det har håndtak, men jeg ville nok ikke hatt det selv.

Sondre: Det er for lite til å bruke til noe. Stanga i midten er jo i veien for laptopen, men det er sikkert fint å servere med det når det har håndtak.

Christian: Vi kan ikke legge føttene på bordene, de har jo kant.

Ørjan: Jeg tror vi trenger puter til å legge under, sånn at det blir mer behagelig.

Hva med sofaen?

Christian: Det var en voldsom kant, men den var fin. Jeg likte fargen, men det ser litt ut som en feltseng fra siden.

Sondre: Det er viktig å kunne ligge i sofaen, så det skulle vært en sjeselong her.

Ørjan: Når sofaene er stilt mot hverandre, hvor skal man ha tv-en?

Ville dere hatt noen av disse teppene hjemme?

Ørjan: De som er nøytrale, de liker jeg godt, spesielt det oppe til venstre. De andre blir litt voldsomme.

Sondre: Jeg kunne ikke hatt hvitt teppe for da må jeg støvsuge hele tiden.

Ørjan: Du ser jo støvet på svart også. Kanskje det er lurest å velge et teppe som har samme farge som skitt og støv?

Ørjan: Er det ikke sånn at klærne dine gjenspeiler hvordan du har det hjemme? Hvis du ser ei dame som har skikkelig fargerike klær så er du forberedt på hvordan det ser ut hjemme hos henne.

Så hvis du er på date med ei dame i fargerike klær, sier det noe om hvilken stil hun har hjemme?

Christian: Oi. Det har jeg har ikke tenkt på før. Haha. Tror jeg kommer til å tenke på det fremover. Man kan jo se hvem det er som velger sånne ting. Spesielt sånne tepper.

Sondre: Det er et hippieteppe. Jeg tror ikke personligheten min hadde gått sammen med ei som hadde valgt det teppet.

Ørjan: Velg ei jente som har nøytrale klær, haha.

Så, hvordan har dere det hjemme?

Ørjan: Ingen av oss har spreke farger, så det er ganske streit.

Christian: Det går mye i grått, svart, blått og hvitt.

Christian: Jeg har kjøpt alt på Ikea i kjipe farger. Tror jeg skal bruke mer penger på fancy møbler senere.

Sondre: Når jeg kjøper meg leililighet så tror jeg at jeg skal spørre søsteren min om å innrede. Hun er interiørarkitekt, men jeg setter ned foten om hun foreslår en rosa sofa.