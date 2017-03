Nå er 90-tallet tilbake. Caroline elsker rosa og feminine detaljer

Se alle bildene i bildeserien øverst.

Caroline Sivertsen

Bosted: Trondheim

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Rosa og veldig feminin. Jeg er også veldig inspirert av 90-tallet.

- Hva betyr stilen din for deg?

- Jeg har aldri tenkt helt over det. Jeg kjøper kun det jeg liker, uten å tenke over hva andre mener.

- Er du opptatt av mote?

- Til en viss grad. Jeg liker å følge trender, men beholder en del av det feminine.

Daniel Johannsen

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Jeg har den siste tiden gått over til en klassisk stil, men har med et snev av detaljer. Som det jeg har på meg i dag, den røde sløyfen min.

- Hva betyr stilen din for deg?

- Jeg vil si at stilen min gjenspeiler personligheten min.

- Er du opptatt av mote?

- Jeg er blitt mer og mer opptatt av det, ja.

Eva Høgsteggen

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Veldig variert, etter humør og anledning. Jeg har et veldig personlig preg på antrekkene mine.

- Hva betyr stilen din for deg?

- Jeg bruker den for å kunne utrykke meg selv, i stedet for å gjøre det muntlig.

- Er du opptatt av mote?

- Ja det er jeg, men jeg legger mitt personlige preg i stilen min. Siden jeg er utdannet stylist må jeg vel nesten være litt opptatt av mote.

Khoa Le

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Formell.

- Hva betyr din stil for deg?

- Jeg er oppvokst til å gå pent kledd, så den har egentlig blitt en del av personligheten min.

- Er du opptatt av mote?

- Ja, jeg bruker jo å kjøpe en del klær.

Laura Felius

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Jeg vil si at jeg har en veldig normal stil. Bruker en del farger.

- Hva betyr stilen din for deg?

- Jeg er veldig glad i å gå i antrekk som jeg føler meg pen i.

- Er du opptatt av mote?

- Nei, men jeg er opptatt av at klær jeg går med gjør at jeg føler meg bra og at jeg har på noe som er komfortabelt.