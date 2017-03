Disse 5 trønderske motekontoene må du sjekke ut

Se bildekarusellen øverst i saken for flere inspirerende antrekk.

Vi nærmer oss vår, og nye trender er på vei inn i butikkene. Hva passer vel bedre enn å tråle nettet, ehm, vi mener selvfølgelig Instagram for å finne inspirasjon? Det finnes selvfølgelig mange IT-jenter (og gutter!) både i Oslo og ellers i verden som vi kan la oss inspirere av, men er det ikke ekstra kult å la seg inspirere av folk i byen som kanskje handler på samme steder som deg?

Det synes iallfall vi, og håper at denne lista som utelukkende består av trønderske motekontoer kan være til inspirasjon. En ting er iallfall sikkert: trønderske instagrammere er ikke redde for å skille seg ut i mengden!

@Hildecarma

«Fashion fade, style is eternal», skriver Hilde innledningsvis på sin Instagramkonto. Her finner du t-skjorter med pommes frittes, røde store pelskåper og discokuler. Hun er eier av klesbutikken Carma i Trondheim, så her får du også med deg hva som skjer bak sceneteppet på motearrangementer og i klesbutikk. Hilde er selv modell på mange av bildene, og framstår som moteentussiast, stilfull og moderne. Med sitt røde hår matcher hun leopardjakker, oransje ullgensere og røde dressdrakter. Kontoen oppdateres jevnlig, og er med andre ord verdt å sjekke noen ganger ukentlig.

@Gilbertfori

Hashtagen #menwithclass er en gjenganger, og vi skjønner raskt hvorfor. På denne kontoen kombinerer Gilbert en klassisk herremote og urban stil, med alt fra blazere og fancy klokker, til avokadobrunsj og denimjakker. Her får du et innblikk i de siste trendene innen klassiske dresser, samt moderne trensh coats. Gilbert er selv modell på alle bildene, og viser oss hvordan en storby-gentleman bør kle og te seg. Er du i tillegg interessert i «assesorices» som briller, vesker og sko, er dette instagramkontoen å sjekke ut.

@studentstrikk

Strikkenerden Nadia gjør garn til mote, og lager alt fra strikkede kjoler og skjørt til lusekofter. På kontoen viser hun fram sine ferdigsnekkra klær, med detaljerte beskrivelser om garn, farge og følelsen rundt plagget. Instagramkontoen brukes som en kanal for å diskutere strikking, men er også plattform for inspirasjon. Nadia beskriver kontoen som en del av et positivt miljø på Instagram. Her bys det på søndagsstemning med kombinasjon av natur, kaffe, kake og garnnøster. Mummikoppen som rekvisitt blir prikken over i’en til det skandinaviske og «koselige» imaget.

@skillberg

Karianne Skillberg er fashionblogger og student, og driver en clean og sporty motekonto med tolv tusen følgere. Her finner du antrekksbilder med fokus på sneakers og hårmote, hvor Karianne selv stiller som modell på alle bildene. Minimalisme er gjennomgående for moten på denne kontoen, og det brukes alltid rene miljøer for å få fram essensen i klærne. Selv vil Karianne beskrive stilen sin som sporty og casual, hvor hun bruker mye jeans. Skal vi bedømme det vi ser, er Adidas, Nike og Calvin Klein blant yndlingsmerkene. Fargene babyrosa og grå er også gjengangere.

@Viktorianl

Viktoria er «underdogen» som er så kul at hun må nevnes. Følgertallet er på langt under 1000, men hun har en helt unik klesstil det er verdt å sjekke ut. Store mønstrete bukser som ser ut som skjørt, syreglitrende kjoler og jakker som ser ut som picazzo-malerier finner du på denne kontoen. Hun digger å kle seg i ting som er annerledes, og som ingen andre gjør. Klærne består av heftige, klare farger,med kombinasjoner man i utgangspunktet ville trodd var en mismatch, men Viktoria klarer å få alt til å se kult og stilfullt ut. Hun kombinerer kule hårfrisyrer med gensere som ligner 80-tallsmote, og selvfølgelig kommer vi ikke unna vintage-olajakkene.