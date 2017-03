7 apper som kickstarter treninga

Myfitnesspal

Hva: enkel oversikt over kostholdet ditt

Plattform: Android og iOS

Pris: Gratis

De sier at fitness begynner på kjøkkenet. Det gjør det viktig å vite hva man får i seg og hvor mye man trenger. MyFitnessPal har oversikt over millioner av matvarers næringsinnhold. Hvis en matvare ikke er i databasen kan du selv legge den inn. Appen order da matematikken for deg. Du får også forslag om hvor mye du trenger, skreddersydd etter dine mål og aktivitetsnivå. Er du ekstra tøff, kan du også legge til vennnene dine slik at dere kan inspirere hverandre.

Fitocracy

Hva: Forbedrer formen din

Plattform: Android og iOS

Pris: Gratis

Gamification, eller spillifisering på norsk, er et sterkt virkemiddel for motivasjon. Det har utviklerne av Fitocracy brakt til treningsbransjen. Du kan loggføre hver øvelse du gjør, enten det er styrke eller utholdenhet. Ut i fra hvor bra du presterer får du poeng. Etter hvert så går du opp i level, du rangeres på poenglister, og får medaljer basert på milepæler - for eksempel når du klarer kroppsvekten din i knebøy, eller løper din første 10-kilometer.

Fitocracy fungerer også litt som Facebook. Det er grupper for å diskutere treningsformen du liker og du kan kommentere på øktene til vennene dine. Eller hva med å lage en egen gruppe for å se hvem i vennegjengen som er best?

Utviklerne har også et knippe med personlige trenere som lager treningsøkter du kan prøve deg på (blant annet selveste Arnold Schwarzenegger). Bonuspoeng for at du også kan også hyre trener selv og få coaching online.

Strava

Hva: Lar deg konkurrere med naboene dine

Plattform: Android, iOS

Pris: Gratis

For løpere/syklere/skiløpere med konkurranseinstinkt er det lite som slår Strava. Appen lar deg konkurrere med hele nabolaget. Tiden andre løpere bruker på løyper i nabolaget blir loggført, og vist som en resultatliste. Dine egne løpetider blir også loggført for hver økt. Hvis du har problemer med å pushe deg selv nok, så vil muligheten til å rykke opp på resultatlisten fyre deg opp. Kanskje du slår alle og blir bydelens Strava-kjendis?

Hva: Gir deg mulighet til å lage eller høre på spillelister beregnet for trening

Plattform: Android, iOS

Pris: Gratis

Musikk er en viktig del av løpeøkten for mange. Forskere ved Brunel-universitetet i London har også bevist at musikk kan senke anstrengelsesnivået ditt med 15% og øke utholdenheten din med 12%. Dette har Spotify lagt merke til, og forbedret med sin “Running”-funksjon. I appen trykker du på “Browse”, også under “Genre & Moods” trykker du på “Running”. Her kan du velge spillelister ut i fra hvilket humør du er i, også tilpasser Spotify musikkvalget etter hvilket tempo du løper i.

Pact – tjen penger på å nå målene dine

Plattform: iOS

Pris: Valgfri

Er du en av dem som er avhengig av kniven mot strupen? Da kan denne appen være svaret.

Med Pact vedder du penger på om du gjennomfører treningsøktene du har planlagt. For hver gang du ikke registrerer med GPSen at du er på treningssenteret, så blir pengene du veddet belastet via din PayPal-konto. Når du klarer målene dine, får du en sum for hver treningsøkt du klarer. Du kan også ha mål som ikke gjelder trening, som å spise grønnsaker, logge kaloriinntaket i MyFitnessPal, eller gå 10 000 skritt. Det er ikke store summer det gjelder, men nok til at du vil heller ta treningsøkten enn å betale.

Zombies, Run!

Hva: Videospill i løpeformat

Plattform: Android, iOS

Pris: Gratis

Denne appen er et spill som plasserer deg som en overlevende etter zombiene tar over verden. Zombies har en hel historie, med skuespillere og mål du skal oppnå. Når du er ute og løper får du instruksjoner via radio fra andre overlevende i basen din. Oppdragene kan gå ut på å finne forsyninger eller løpe fra en zombie-horde som du hører bak deg. Sistnevnte fungerer slik at du må øke farten din med 20 prosent i 1 minutt for å slippe unna, som en liten intervalløkt.

Med disse forsyningene kan du bygge basen din og sørge for at alle har nok mat. På grunn av dette må du ut og løpe for å redde kameratene dine i spillet. Oppdragene blir også gitt ut som “sesonger”, med 20 og 60 “episoder” per sesong.