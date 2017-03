Date i kveld? Ta med kjæresten hit

Sjekkeekspert Steffen Furberg har noen tips til hva man bør tenke på når man skal på en første date.

- Når du har avtalt en date, trenger du ikke automatisk å tenke at dere skal på en eksklusiv restaurant. Se på en date som et koselig møte for å bli bedre kjent, istedenfor et møte hvor du skal vise hvor mye penger og status du har, sier Furberg.

Han mener kino og restauranter fort kan skape kleine situasjoner, og foreslår derfor andre alternativer.

Kafé mest populært

Adresseavisen har spurt leserne i en avstemming hvor de ville gått på en første date. 6488 personer hadde mandag morgen stemt. De fleste, 34 prosent, ville gått på kafé på den første daten.

Furberg mener også kafé kan være et godt alternativ.

- Dere får en fin sjanse til å både prate, sitte ned og slappe av på samme tid. Om stemningen er god under kaffedaten, er det også muligheter til å finne på noe annet videre utover dagen, sier han.

Prosjektkoordinator i Midtbyen management, Susann Andreassen, mener også kafé er et bra alternativ.

- Det er en avslappet setting, og hvis man har det hyggelig så kan man ta en kaffe til eller en matbit, sier Andreassen.

Hun nevner blant annet kaféer som Tulla Fischer, Kaffebrenneriet og Bari som mulige alternativer.

Quizkveld

Flere ville også tatt med noen på første date på pub eller bar. 16 prosent valgte dette alternativet i avstemmingen.

- Det er flere steder i byen som har andre aktiviteter, som shuffleboard og quiz i tillegg, som kan være greit hvis man er på en første date, sier Andreassen.

Felles opplevelser i Bymarka

Ladestien og Bymarka er også et populært sted for en første date, og får 26 prosent av stemmene. Informasjonssjef Trondhjems turistforening Jonny Remmereit tror at fordelen med å legge den første daten til naturen er at man både kan ha felles opplevelser, det er god atmosfære og man kan spise en matbit på en av hyttene.

- Når man går tur så har man alltid noe å prate om fordi det er andre kulisser enn til vanlig, sier Remmereit.

Han trekker frem Sponhuset ved Ladestien, Elgsethytta og Rønningen som aktuelle serveringssteder hvis man vil kombinere tur og servering.

Furberg er enig i at et utsiktpunkt over byen kan være en flott første date.

- Toppen av Granåsen er et fantastisk sted å ta med en date på. Ha med varm kakao på en termos og dette blir en dag man ikke glemmer. Dette gjør daten unik og du får muligheten til å vise frem personligheten din, sier han.

Hjemmedate

11 prosent av personene som har stemt ville invitert vedkommende hjem på den første daten. Furberg mener dette kan være et godt alternativ etter en stund.

- Man trenger ikke nødvendigvis invitere daten hjem på første date, men dette kan være et fint alternativ til andre eller tredje møte. Du kan invitere daten over for en kopp kaffe, for å lage middag sammen eller noe annet du er komfortabel med, foreslår Furberg.

Slik dater du i Trondheim uten at det svir på pungen