- Jeg er kjent som «hun derre med ullgenseren»

Ema Størseth (18), fra Trondheim.

- Hva har du på deg?

- I dag har jeg på meg Fjellreven-jakke, og en sekk av samme merke. Under jakka har jeg en lutekofte som bestemor har strikket til meg. Jeg liker å holde meg varm, og går derfor helst i ull. På føttene har jeg et par Dr. Martens, som jeg fikk i julegave av mormor og morfar. De var altfor lange, så jeg har klippet av toppen på skoene. Om det er noen plagg som er for store eller for lange syr jeg dem ofte om, og vennene mine spør ofte om jeg kan sy om klærne deres. Jeg har også på en høyhalset genser fra H&M, med kjole fra Bikbok samt mine yndlingsbriller. Før syns jeg det var flaut å gå med briller, men nå er det skikkelig populært. Det er som et smykke. Apropos smykker: Kjedet rundt halsen var det oldefar som kjøpte til min mormor, Brit, men alle tror jeg har en kjæreste med et navn som begynner på «B».

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Ull er en stor del av min stil. Jeg er visst «hun derre med ullgenseren». Jeg er veldig glad i å gå i klær jeg har fått fra besteforeldrene mine. Jeg får ikke besøkt dem så ofte som jeg skulle ønske, så det blir rettferdiggjort ved at jeg går med gaver fra dem på meg. Klærne må også være praktiske og funksjonelle, framfor «sexy». Dermed prøver jeg å være velstelt men samtidig brukervennlig.

- Er du opptatt av mote?

- Jeg tenkte faktisk på det her om dagen, det med trender. Jeg prøver å ikke gå med det som er inn, men heller det jeg liker selv. Det må føles riktig, og jeg går ikke med visse klær bare for å passe inn. Jeg er opptatt av hva jeg går med, fordi det er viktig hvordan man blir sett på.

- Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Det er mye av det samme! Det er enten Kylie Jenner-inspirert eller som meg, som liker å gå i vintage. I Oslo er det mer variert har jeg fått inntrykk av, fordi byen er større.

Malin Sundbøe (18), fra Trondheim

- Hva har du på deg?

- Jeg har på meg et par svarte sko fra H&M, hvite ankelsokker, svart Levi’s-bukse. Jeg har også på meg en svart «hoodie», eller hettegenser, svart jakke og skjerf. Så generelt mye svart i dag!

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Det korte håret har blitt en del av imaget mitt, selv om jeg i utgangspunkt skinnet meg fordi håret var såpass slitt. Nå har sveisen vært slik en stund, og jeg liker det veldig godt! Jeg ser flere jenter som gjør det samme og klipper bort alt håret. Stilen min er ganske udefinert, men når jeg ser et plagg syns jeg det alltid er finest i svart og ender derfor ofte opp med en sort garderobe. Jeg har kanskje et lite hint av noen få hvite ting.

- Er du opptatt av mote?

- Jeg tror jeg blir underbevisst revet med av trender, fordi jeg ser det på Instagram blant annet, men det er ikke noe jeg oppsøker frivillig. Når jeg er på Instagram kan jeg ofte tenke «åh, den var kul», men kort tid etter ser jeg at alle går med det samme. Da prøver jeg å styre unna før det blir en trend alle er med på. For eksempel var det en bølge av bomberjakker i knalle farger en periode, som jeg hadde veldig lyst på. Plutselig så jeg mange med det, og da holdt jeg meg i skinnet og lot være å kjøpe noe lignende. Det er litt flaut; når jeg oppdager et kult plagg er det veldig mange som kommer meg i forkjøpet, som resulterer i at jeg ikke vil henge meg på samme bølgen.

- Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Generelt syns jeg den er veldig vanlig. Folk skiller seg ikke veldig mye ut, og jeg syns folk kler seg veldig vanlig. Vanlig blå jeans, vanlig genser, med skjerf og boblejakke. Samtidig mener jeg det er opp til hver enkelt hva de vil ha på seg. Om man først tør å gå utenom det vanlige blir man i hvert fall mer unik med én gang.