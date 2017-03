Her finner du vårens loppemarkeder i Trondheim

Oversikten ligger nederst i saken.

Enten du er glad i ting som har en historie, eller bare har lite spenn på kontoen akkurat nå, er loppemarked stedet å gå hvis er på jakt etter skatter til overkommelig pris.

Likevel: det er som kjent ikke gull alt som glitrer. Når en kjole er usannsynlig billig, er det lett å kjøpe den - selv om det krever litt egeninnsats å fikse på den, og la oss være ærlige; de fleste gjør aldri det, samme hvor gode intensjonene måtte være i handleøyeblikket.

I tillegg til å komme tidlig (det er som regel da de virkelige godbitene er tilgjengelig), bør du skaffe en oversikt over hva du faktisk yrenger. Ikke helt ulikt når du skal handle på salg, eller fornye garderoben, altså.

Vær bevisst på hva du trenger

Er du på jakt etter designklassikere, er det viktig at du gjør deg opp en mening om hvor mye de er verdt. Mens du tidligere kunne få en Cathrine Holm-skål for under 20-kroningen, er det godt gjort å havne under 200-lappen nå. Fortsatt en ok pris, men det er verdt å tenke på hva du vil investere i.

Ofte er det nok mer ukjente merker som etter hvert vil få større verdi.



Sist, men ikke minst, invester i kvalitet. Å kjøpe mye billig ræl du kanskje vil trenge en gang fører ofte noe godt med seg. Da er det bedre å legge noen hundrelapper i en kul lampe du vil få glede av i flere år framover.

Oversikt over vårens loppemarkeder i Trondheim

Loppemarked

Når: 22.mars fra klokka 14.00-20.00

Hvor: Kultursenteret ISAK

Arrangør: KDA/Thora Storm vgs

Loppemarked

Hvor: Sverreberg ungdomsskole

Når: 25. og 26. mars

Arrangør: Vestbyen fotball

Bokloppis

Når: 31.mars fra 10.00-14.00

Hvor: Kjøpmannsgata 33

Arrangør: Sirkulus Brukthandleriet

Loppemarked

Når: 1. og 2-april

Hvor: Leinstrand Samfunnshus

Arrangør: Leinstrand Samfunnshus

DIY/håndsarbeidsloppis

Når: 6.april fra 16.00 til 19.30

Hvor: Kultursenteret ISAK

Arrangør: Syforeningen Nydeligfin