Dette er Trondheims mest populære motemerker ifølge Instagram

Det er Verve Search, på vegne av Miinto.no, som står bak undersøkelsen. De har nemlig sjekket ut hvilke klesmerker som blir mest delt via Instagram i flere storbyer over hele verden. Trendene er ikke å ta feil av, også her i Trondheim digger vi norsk mote, men ultralokale er vi ikke. Ennå iallfall.

- Mest hashtags

For: dessverre er det ikke lokale merker som JohnnyLove eller Livid som er mest hashtagget på Instagram.

- Moods of Norway er det mest populære i de største byene i Norge, skriver Mari Vestbø i Verve Search i en epost til trd.by.

Moods of Norway er det eneste norske klesmerket som har fått en plassering i undersøkelsen. Forklaringen, er ifølge henne, enkel:

- Det er rett og slett fordi det har mest hashtags, og er det eneste norske merket som kan måle seg opp i mot internasjonale motehus, hevder hun.

Denne artikkelen ble første gang publisert i juli 2016, men trekkes frem til glede for nye lesere.

Håper å ta med flere etter hvert

Vestbø forklarer at de har fokusert på 25 forskjellige merker.

- Har dere tatt med populære sportsklær, som for eksempel Nike eller Adidas?

- Vi har i hovedsak fokuserrt på motemerker. Selv om man kan diskutere om de to også er motemerker, da trendene nå er veldig sporty.

- Vi håper forsåvidt å utvide kampanjen etter hvert, og inkludere flere merker med tiden, skriver Vestbø.

Her er topp 5-lista i Trondheim

1. Moods of Norway

2. Guess

3. Calvin Klein

4. Levi's

5. Diesel

Vestbø forteller at Moods of Norway har blitt hashtagget 508 ganger i løpet av en måned. Hun forteller videre at vi er den eneste norske byen som har Guess blant topp fem.

- Trondheim og London ser ut til å ha samme smak når det gjelder mote. De har begge Calvin Klein, Guess og Levi's inne på sin topp fem-liste.

Slik er topplista for hele Norge

1. Moods of Norway

2. Tiger of Sweden

3. Diesel

4. Samsøe Samsøe

5. Levi's

Her er topplista på verdensbasis

1. Armani

2. Diesel

3. Balmain

4. Calvin Klein

5. Levi's

