Nysgjerrig på de nye burgerstedene? Vår anmelder anbefaler disse

Testfakta: Ellen M.E Lundring er utdannet journalist, og har tidligere vært redaktør for magasinet Bake. Hun skrev i mange år en av Norges mest populære matblogger under navnet Kakefabrikken. Nå er hun aktuell som matskribent og anmelder hos trd.by. Testen tar utgangspunkt i at antall burgersjapper har eksplodert de siste årene. Vi har valgt å fokusere på fire burgersjapper/restauranter som fokuserer på hamburgere

Kompis

Bøckmans Veg 113 (Gamle video’n på Munkvoll)

Priser :

Fra 110 til 120 for bare burger.

Spis her hvis:

Du vil ha burger med skikkelig grillsmak, skikkelig god milkshake og god mat utenfor bykjernen. Det eneste stedet i testen som tilbyr milkshake.

Vi starter ukens burgerbonanza på byens ferskeste tilskudd i burgerrekka, nemlig Kompis. Kompis åpnet dørene for halvannen måned siden, og de tre gutta bak konseptet har som mål å tilby oss som bor litt ute i Trondheims periferi kvalitetsmat. Hurra for det! Foruten kullgrillet burger, tilbyr de steinovnsbakt pizza og milkshake. Dette gleder vi oss til.

Ingen tvil om at det grilles burgere her. Grillukten er det første som møter oss når vi nærmer oss filialen på Byåsen (De har også en avdeling på Ladetorget og en food truck underveis). Idet vi entrer lokalet blir vi fornøyde vitner til burgere som grilles over kull og åpen flamme. Dette lover bra. Valget faller på en kompisburger med klassisk tilbehør som cheddar, syltet rødløk og bifftomat, samt pommes frites. Min medsammensvorne tar en Piffen-burger som er spicet opp med pepperjack-ost og chipotlesaus og søtpotetfries. Vi unner oss også en Oreo-shake. De er rett og slett for fristende til å motstå.

Burgeren er kjapt på plass på bordet. Men hva er dette? Det lukter boller. Her har noen vært ivrig med kardemomme-bøssa i pommes frites-krydderet. De skal ha for forsøket, men jeg foretrekker kardemommen i hveteboller fremfor fries. Kompis har i ettertid gjort undertegnede oppmerksom på at de bruker rosemarin og salt, ikke kardemomme på burgerne. Det er tydelig at dette er en kjøpt industrivariant, det skulle vi gjerne vært foruten. Søtpotetfriesene er derimot veldig gode og akkurat så sprø som de bør være.

Begge burgerne er godt stekte, kanskje litt for godt stekte, og grillsmaken er tydelig fremtredende. Det er da vi stiller oss spørsmålet: Kan en burger smake for mye av kullgrill? Her er det opp til smak og behag, men vi hadde klart oss med litt mindre kullsmak, det ble på grensen til bittert.

Burgerne kommer svøpt i brød fra Byåsen bakeri etter oppskrift fra dem selv, litt vel søte, men likevel gode på smak. Følget mitt spiser burger med glutenfritt brød og viser skuffet fram at den nederste delen av hele brødet er hardt. Hva har skjedd her? Ingen høydare. Milkshaken viser seg derimot å være en bra opptur. Tykk og mektig med rause mengder Oreo-kjeks.

Terningkast: 4

Sot bar & burger



TMV-kaia 3 (i enden av dokken på Solsiden)

Priser fra:

82 til 119 for bare burger.

Spis her hvis: Du vil ha saftig burger, skikkelig gode søtpotet fries og super service. Testens saftigste og billigste burger.

Terningkast: 4

Burgeruka fortsetter hos Sot bar & Burger på Solsiden. Burgerrestauranten holder til i enden av dokken på Solsiden og har et rendyrket bar- og burgerkonsept over to etasjer og uteservering.

Den gjenkjennelige lukten av grill møter oss idet vi nærmer oss stedet. Det er alltid et bra tegn. Vel inne i lokalet møtes vi av en riktig så hyggelig kar som villig deler av anbefalinger på både mat og drikke.

Glutenfritt brød har de selvfølgelig også. Her går vi for signaturburgeren Sot, en klassiker med løk, bifftomat og cheddar. Servitøren insisterer på at jeg må ha bacon på burgeren, jeg stoler på ham, og går for det. Følget lar seg friste av en Populær med N’duja majo, ruccola, syltet rødløk og Västerbotten-ost med glutenfritt brød. Vi tar også fries og søtpotet fries til.

Tiden det tar mellom bestilling og servering er upåklagelig også her. Den velkjente Nintendo-maskinen fra 90-tallet gjør ventetiden ekstra kort med litt Super Mario ved baren.

Begge får vi utlevert tykke og saftige burgere. Veldig gode, men ikke så mye kullgrillsmak som forventet når man kaller stedet Sot. Her skal vi ikke være så altfor storkrevende, men en mellomting mellom dette og kompis hadde vært noe. De får likevel pluss for kortreist kjøtt fra Meråker.

Vi kjenner også raskt at bacon på burgeren var et meget godt valg, perfekt sprøstekt og veldig godt. Brødet kommer i likhet med Kompis-brødet fra Byåsen bakeri. Men her er det tydelig at de har utviklet hver sin oppskrift. Brødet fra Sot er laget på surdeig og er mye mindre søtt enn kameraten på Byåsen sitt.

Det kunne gjerne vært litt mer smak på brødet. Det glutenfrie brødet har litt kakepreg over seg og smuler en del. Det trekker ned. Friesene her har også industripreg, mens søtpotetfriesene er nydelige, sprø og med god smak. Her må det forhandling til for å få de siste bitene.

Bror bar og burger

Olav Tryggvasons gate 29 (Midten av Nordre)

Priser fra:

90 til 119 for bare burger

Spis her hvis du har lyst på en helt ok kullgrillet burger med digge søtpotetfries midt i byen. Sentralt og stort utvalg i baren.

Burgerferden går videre til Midtbyen. I midten av Nordre ligger Bror bar og burger. Stedet har samme drivere som Sot, så vi er spente på om maten er den samme. Kullgrillet burger står i alle fall på menyen, men i tillegg serverer Bror mange sorter taco.

Vi er her ved middagstid en lørdag og lokalet yrer av liv. Burgermenyen er ikke den samme som Sot (bortsett fra layouten), men også her består burgeren med samme navn som restauranten av cheddar, bifftomat og løk. Det hadde vært kult om restaurantene hadde hatt en egen signaturburger som var litt utenom det vanlige og beskrev dem bedre, også kunne disse klassikerne hete nettopp det: Classic.

Uansett velger vi også her klassikeren med glutenfritt brød og en Søt med stekt sopp, honey mustard og hjemmesnakra BBQ-saus.

Vi fryktet at vi måtte vente lenge på en sånn travel dag, men maten er kjapt klar, servert på samme fat som hos Sot, friesene synes å være de samme, mens søtpotet-friesene faktisk er et lite hakk bedre varierer mellom perfekt stekte og litt brente. Nydelig krispe.

Også her blir det rift om potetkoppen. Hovedretten er derimot hakket mer skuffende. Veldig god kullgrillet smak, men konsistensen på burgerne er ikke bra og minner om karbonade. Det var skuffende.

Tilbehøret på Søt-burgeren innfrir heller ikke, bittesmå smakløse biter av sopp og lite fremtredende honeymustard. BBQ-sausen er derimot veldig god. Brødene her er også laget på surdeig og vi kan bare anta at det er de samme som hos Sot. Dette var veldig likt. Den eneste forskjellen er at brødet her har en sprøere ristet overflate, og det liker vi. Det glutenfrie brødet er derimot i andre enden av skalaen. Mykt og med lite smak.

Terningkast: 4

Super hero burger

Olav Tryggvasons Gate 1

Priser fra:

134 til 169 for bare burger.

Spis her hvis du synes det er helt ok å spise byens beste burger i gatekjøkken-atmosfære, du gjerne betaler noen ekstra kroner for en digg burger, du ikke bryr deg om søtpotet-fries. Testens beste, største, men også dyreste burger.

Det knytter seg en viss forventning til ukas siste sted. Super hero burger er ranket til byens nest beste restaurant av Tripadvisor, kun slått av To rom og kjøkken. Kan en burger virkelig være så god? Vi tar turen til foten av Olav Tryggvasons gate.

Lukten av kullgrill er umiskjennelig allerede et kvartal før vi kommer fram til lokalet. Her er det bare å lukte seg frem. Kan det virkelig være her de har byens beste burger? Dette ser jo ut som et sted man helst spiser burger klokken tre om natta. Når det er sagt, er det god stemning i lokalet, med brettspill plassert til fri bruk på bordene.

Her har de til forskjell fra de andre stedene ikke gitt navnet sitt til en av burgerne, men faktisk kalt en klassisk burger for nettopp det. Det blir en glutenfri Mr Classic burger og en Bacon Cheese burger. Vi bestiller chips til den ene og blir anbefalt Chili Cheese Chips til den andre. Her har de ikke søtpotetfries. Hvorfor? Det er tydelig at de vil skille seg ut med konseptet sitt, men søtpotetfries er et must i 2017.

Maten er kjapt på bordet og den ser helt overveldende ut. Burgerne er definitivt større enn de andre i testen, men vi betaler selvfølgelig for det, burgerne her er testens aller dyreste. Super Hero reklamerer med at de kverner sitt eget burgerkjøtt ferskt hver dag. Det er det heller ingen tvil om.

Burgerne har et herlig hjemmelaget preg med ujevne kanter på kjøttet. Men er de ikke litt tynne? Hadde gjerne sett at burgeren var hakket tykkere, selv om den er stekt til perfeksjon og har perfekt balansert smak av grill. Vi betaler gjerne noen kroner ekstra for kvalitet. Eneste aberet her er at baconet ikke er sprøtt, det trekker ned, her har de noe å lære av Sot.

Chipsene er helt ok, her har de smakssatt med blant annet rosmarin, betraktelig mer vellykket enn kardemomme. Chili Cheese Chipsene har et raust lag med ostesaus og en røre med bønner og kjøtt. Hot og godt, men veldig mektig. Kanskje ikke å anbefale ved siden av burgeren, med mindre man er utsultet eller mangler magemål.

Brødet skiller seg ikke veldig fra de andre i testen. Kan de ha samme leverandør også? Ikke fullt så søtt som hos Kompis, men mer smakfullt enn hos Sot og Bror. Det glutenfrie brødet er også testens beste, med sprø ristet overflate.

Likevel: vi kan ikke annet enn å kåre Super Hero til testens beste burgersjappe. Det blir likevel ikke full score på terningen. Gi oss litt tykkere burger, sprøtt bacon og søtpotetfries - da snakker vi.

Terningkast: 5