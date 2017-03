Du har langt flere «sexpartnere» enn du tror

Den engelske apotekerkjeden Loyds Pharmacy har utarbeidet en risikokalkulator, som gjør at du kan regne ut hvor mange du potensielt har hatt indirekte seksuell kontakt med.

Kalkulatoren finner tallene basert på antall partnere du oppgir, så deres tidligere partnere, og deres tidligere elskere. Slik fortsetter det videre med seks «generasjoner» seksualpartnere.

Ifølge den siste seksualvaneundersøkelsen gjennomført av Folkehelseinstituttet i 2002, var gjennomsnittet for personer som ikke er gift, eller samboere, 12 sexpartnere hittil i livet for menn, og 9 for kvinner.

Når man plotter inn disse tallene i kalkulatoren medfører det omtrent 3 millioner (!) indirekte sexpartnere for gjennomsnittsmannen, og rundt 2,5 millioner indirekte partnere for gjennomsnittskvinnen.

Her kan du sjekke hvor mange indirekte partnere du har hatt – hvis du tør.

