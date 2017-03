Denne appen redigerer deg lykkeligere

Vi har vel alle en bestemor eller tante som kommenterer at vi ser for alvorlige, eller rett og slett sure ut på bilder? Eller kanskje er du av typen som overkompenserer og smiler så bredt at du ser mer ut som en klovn? Isåfall har vi en god nyhet: den nye appen FaceTune2, lar deg redigere smilet bredere eller mindre, alt ettersom hva du måtte ønske. Når du åpner appen, blir ansiktet ditt scannet, og du kan vri og vrenge på absolutt alt.

Skanner ansiktet ditt

Det er nettopp ansiktsscanningen som gjør det mulig å legge på et smil du i utgangspunktet ikke har. Appen har så langt blitt godt mottatt, flere internasjonale motebloggere har kommentert at Hollywood-smilet endelig ikke er langt unna. FaceTune2 er laget av det Israelske start up- firmaet Lighttricks. Den første FaceTune-appen de lanserte, var en av de fem mest solgte ios-appene i 2015. Det i seg selv sier sitt om hvor alvorlig vi ser på selfies. Kanskje er det nettopp derfor de har gått inn for å lage en app som har som visjon å gjøre det stikk motsatte?

Skal være morsom

-Vi jobber med den mest avanserte bildeteknologien. Så, når alt kommer til alt, er dette et supermorsomt high tech-eksperiment, uttalte nemlig daglig leder i Lighttricks, Zeev Farbman til Teenage Vogue i desember.

Farbman underbygger altså inntrykket av at dette er det vi på godt norsk kaller en trynevrenger. Tanken bak appen er ikke at du skal se ut som Natalie Portman på den røde løperen, du skal rett og slett kunne ha det morsomt - eller i det minste framstå som at du har det.

Har også skjønnhetsfilter

Er du ikke helt å kaste fra deg filter-moduset? Fortvil ikke, også her kan du forskjønne deg selv. I likhet med de fleste bilderedigeringsapper, kan du gjøre nesa smalere og kinnbeina tydeligere. Eller legge på et filter eller to om du skulle ønske det.