Ut og spise i kveld? Her er 15 steder du bør sjekke ut

Trondheim er kjent for sine mange spisesteder, men det er lett å besøke stedene som serverer det vi liker gang på gang.

Kanskje er denne helga tida for å prøve noe nytt? Vi i trd.by vil nødig trekke konklusjoner om hvilke spisesteder som er mest populære - men det er heldigvis flere nettsteder der ute som har gjort det.

Disse kildene brukte vi:

TripAdvisor: ett av verdens ledende nettsteder på restaurantanmeldelser. Inneholder mange titalls millioner anmeldelser.

Yelp: enda et amerikansk nettsted som har flere titalls millioner anmeldelser.

Restaurantguiden Oregano: Norges største restaurantguide med grundige anmeldelser.

VisitNorway: Nettsted som har spesialisert seg på hvilke restauranter, hoteller, butikker, med mer du bør besøke ulike steder i Norge.

White Guide Nordic: En av Nordens største restaurantguider. Å bli nevnt her henger høyt.

Godt.no: Norges største matside som eies og driftes av VG-Nett.

Natt og Dag: Gratisavis, avisen kåret blant annet Trondheims beste restaurant i 2015.

To rom og kjøkken

Carl Johans gate 5

Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at To rom og kjøkken er blant restaurantene som troner øverst på lista hos TripAdvisor. Med eksklusiv meny og vinliste ligger lista høyt - det gjenspeiles også i prisene. Autentisk atmosfære og servitører som yter det lille ekstra er også plusser som trekker opp.

SuperHero Burger

Olav Tryggvasonsgate 1

Hva som er Trondheims beste burger er det mange som mener mangt om, men Trip Advisors besøkende er klare i sin tale: det må være SuperHero Burger. Ved første øyekast er dette kanskje ikke stedet du går for en romantisk middag (atmosfæren beskrives som mildt sagt støyende, lite intim og kaotisk), men burgeren smaker til gjengjeld himmelsk.

Una pizzeria og bar

Beddingen 14

Hvis du er glad i pizza, er det stor sannsynlighet for at du allerede har spist på Una. Hvis ikke, anbefaler TripAdvisor at du gjør det så snart som mulig. Dette er helt klart den pizzeriaen som får best anbefalinger - spesielt den herlige bunnen får mye skryt. Og, vi må nesten legge til at flere skryter av det autentiske interiøret.

Folk og fe

Øvre Bakklandet 66

Nok en restaurant som satser på god klassisk kvalitetsmat på Bakklandet. Også her er gjengangeren at «maten smakte herlig, og atmosfæren var flott.» Hvis du, i likhet med anmelderne på TripAdvisor, er glad i ekte, norske matretter, er dette kanskje stedet å gå.

Bakklandet Skydsstation

Øvre Bakklandet 33



Typisk nordisk, kvalitetsmat scorer høyt på TripAdvisor. Kanskje ikke overraskende – siden gode råvarer er noe folk flest vet å sette pris på. Også denne restauranten satser på god klassisk kvalitetsmat blant trehusmiljøet på Bakklandet. Her kommer du med andre ord raskt i riktig stemning.

Fairytale

Thomas Angells gate 10B

Det populære kake- og smørbrødkonseptet har slått bra an hos anmelderne hos Godt.no. Det er spesielt de søte kakene som gjør anmelderne begeistret, men gode smørbrød og koselig interiør slår selvfølgelig heller aldri feil.

San Sebastian

Kongens gate 11

Tapasrestauranten har også gjort seg bemerket hos gjengen i Godt.no. Menyen omtales som god og variert, og den sentrale beliggenheten er også et pluss. Stilrent interiør og uteservering gjør stedet til en totalopplevelse. Restauranten finnes også på Solsiden.

Bror

Olav Tryggvasonsgate 29

Taco- og burger-restauranten omtales som "et sted hvor både burgere og taco i fokus, begge deler mestrer kokkene ypperlig", av Godt.no. Hyggelige lokaler med lettbeint stemning og typisk hipsterfaktor, gjør nok dette stedet ekstra populært blant den yngre garde, mener de.

Frati

Kongens gate 20

Italiensk fine dining på sitt beste, ifølge Restaurantguiden Oregano. Her rangeres Frati som ett av de beste stedene Trondheim har å by på. Både tradisjoner, godt utvalg og kvalitet trekkes fram. Med 5 av 6 stjerner, og 36 stort sett positive omtaler, kommer den italienske fine dining-restauranten best ut.

Credo

Ørjaveita 4

Som de fleste av oss vet, bestemmer kjøkkenet daglig hvilke matretter som skal serveres, derfor beskrives det også som stedet for deg som er åpen for en annerledes matopplevelse. er dette absolutt stedet. At du i tillegg kan velge blant flere tusen viner, og nyte middagen i en rustikk, laid back atmosfære trekker også opp, mener VistNorway.





Brygghus9

Fjordgata 7

Populært restaurant, pub - og bryggeri-konsept. I 2015 ble de nominert til Trondheims beste restaurant av Natt og Dag. «Drikkevarene er alltid prima, nå er maten er også fikset. Ujålete, men gjennomført brygghus-mat med masse sjarm», skrev redaksjonen den gang.

Røst

Prinsens gate 18/20

Restaurantguiden «White Guide Nordic 2017» kåret Røst til Norges 25. beste restaurant. Å satse på tradisjonelle råvarer, men likevel ikke være redd for å gjøre sin egen twist, funker med andre ord bra, ifølge disse dyktige folka. Er det bra nok for dem - er det kanskje bra nok for deg også?

Kalas & Canasta

Nedre Bakkandet 5

En bortgjemt perle på Bakklandet, ifølge flere av anmelderne. Både mat og interiøret gjør cafeen verdt å besøke. Med 4,5 av 5 stjerner gjør dette Kalas & Canasta til ett av Yelps mest populære spisesteder i Trondheim.

Mat fra Hagen

Nedre Bakklandet 75

VisitNorway tipser også om et vegansk alternativ, det synes vi er verdt å trekke fram. Mat fra Hagen har to restauranter i sentrum; en på Bakklandet og en i midtbyen. Konseptet er å friste med sunne smaksopplevelser basert på bærekraftig mat laget av lokale råvarer.

Emilies – et spisested

Kongens gate 30

Nordisk kvalitetmat laget av gode råvarer står på menyen. Restauranten får 4,5 av 5 stjerner av Yelps brukere. Hyggelig atmosfære og god drikke nevnes også av flere anmeldere.

*** Vi presiserer at dette ikke er en uttømmende liste, men et utvalg gjort på bakgrunn av å nevne ulike og flest mulig spisesteder. Flere av stedene i artikkelen er blant annet bnevnt i flere av kildene over.