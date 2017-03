Pusse opp hjemme? Da må du sjekke disse 5 trønderske interiørkontoene

Sugen på inspirasjon? Instagram nærmest flommer over av fine interiørkontoer. Her finner du alt fra lukseriøse penthouse leiligheter i New York til "townhouse" i Oslo. Men, det er jo ikke alle butikker og produsenter som er like aktuelle for oss i Trondheim.

For å gjøre jakten litt enklere har vi funnet 5 inspirerende damer som poster bilder fra hjemmene sine her i Trøndelag.

@kine_hh

Kine Hukkelberg Hovin

En feminin drøm av en konto! Kine har tatt utgangspunkt i gråtoner (vi må bare si at vi digger den betongaktige veggen over sofaen). Den skandinaviske stilen sprites opp av metalliske og industrielle elementer. Vi skjønner fort at Kine er over gjennomsnittet glad i fjorårets store trendfarge, rosa, men i kombinasjon med en skandinavisk minimalisme, er resultatet overraskende vellykket.

@hannenov

Hanne Hagen Johnsen

Denne kontoen er et motstykke til alle de fargeglade og eklektiske innslagene som har poppet opp de siste årene. Hanne har forholdt seg tro til sin hvite base, og resultatet er overraskende vellykket! Hjemmet er lyst og luftig, og framstår som både feminint og innbydende. For å unngå et for sterilt inntrykk, sprites den lyse minimalismen opp av myke innslag og gråtoner. Er du ikke helt klar for å innrede med et hav av farger ennå, er dette definitivt en konto å sjekke ut.

Disse 5 trønderske interiørkontoene vil hjemmet ditt elske

På tide å fornye badet? Disse 12 nyhetene koster under 1000-lappen

@homebygard

Hildegard Haave

Er du glad i en laidback, bohemsk look, er dette Instagram-kontoen for deg. Hildegards stil er rett og slett eklektisk! Her kombineres vintage, gjør-det-selv-prosjekter, gjenbruk, arvestykker og moderne design i skjønn forening. For at helhetsinntrykket ikke skal bli kaotisk, er veggene stort sett malt i svart og hvitt. Tre og grønne planter tilfører liv og spenning.

@joridkvam

Jorid Kvam

Jorid satser på en enkel stil med rene linjer, og det er ikke vanskelig å skjønne at denne dama er forelska i skandinavisk design. Her går i det svart-hvitt med innslag av tre og sarte farger. Grønne planter spriter opp et ellers monokromt interiør.

@anneshomesecret

Anne Eriksen Valstad

Denne interiørkontoen er et must for deg som er glad i nordisk design. Anne har tatt utgangspunkt i en nøytral base, bestående av hvitt og grått på veggene. Svarte detaljer bryter opp og skaper spenning. En dose grønne planter gir den minimalistiske stilen et mykt touch. Panel på utvalgte vegger og gamle vinduer utgjør også en fin kontrast. Designklassikere i kombinasjon med rimeligere innslag, gjør dette til en stil det er fullt mulig å kopiere.