Leyla (16): - Jeg får dårlig samvittighet av å kle meg i H&M

Leyla Adem (16)

Bosted: Trondheim

Hva har du på deg?

– Jeg har på meg en dongerikjole fra Monki med grå hettegenser under. På beina har jeg grå, fluffy knestrømper og Timberland-sko. Jeg har også på meg grå ullkåpe fra Carlings.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Noen dager liker jeg å kle meg helt som en gutt, andre dager har jeg på kjole. I dag kjører jeg på med en kombinasjon. Jeg vil beskrive stilen min som «tomboy», med mye hettegensere og joggesko, som kanskje ikke er så typisk for jenter. Ellers liker jeg å legge til litt ekstra på antrekkene mine, med ringer og mye smykker. Samtidig må det ikke være overdådig! Less is more.

Er du opptatt av mote?

– Med klær kan jeg uttrykke meg som jeg vil! Jeg er opptatt av mote, selv om jeg ikke kan si at jeg følger trendbildet med lupe. I det siste har jeg blitt mer oppmerksom på kritikken rundt klesproduksjonen til H&M, og dermed får jeg utrolig dårlig samvittighet av å gå med plagg fra den kjeden. Mitt inntrykk er at produksjonen kunne vært mer miljøbevisst, i tillegg tyder medieoppslag på at barn og kvinner ikke har de beste arbeidsforholdene. Hvis jeg handler noe fra H&M, ender ejg som regel opp med dårlig samvittighet.

Hva syns du klesstilen du ser på gata i Trondheim?

– Ungdommene har sin egen stil, ellers ser jeg ikke mye variasjon. Det er mye folk i turklær! Samtidig må jeg skryte av eldre folk jeg kjenner som har kul stil, som mamma! Å være trendy er ikke nødvendigvis synonymt med alder. Heldigvis!

August Oddvarson Vik Daren (22)

Bosted: Trondheim

Hva har du på deg?

– Det er sko fra Nike som jeg har tegna på en slange i rødt og grønt i et svakt forsøk på å etterligne Gucci. Disse bestilte jeg fra Berlin da jeg bodde i Købehavn. Buksene er originale Dickies som er fine og luftige. Det er en buksetype som ofte er brukt i hip-hop-miljøet med West Coast- stil. Den sorte jakka kjøpte jeg i Berlin i 2013 og er fra merket American Apparel. På håndleddet har jeg en klokke jeg fant på et dansegulv en gang. Den hvite jakka er Nike, som jeg kjøpte på en bruktbutikk på Nørrebro i Købehnavn. På brystet henger en Mercedes- stjerne som jeg fant da jeg var 15 år og hang på Uffa. Lua fikk jeg via jobben, og den henger alltid på snei. Kanskje jeg har et behov for å være spesiell? He, he.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Jeg «sægger» ikke mye med buksa, men liker hip hop-stilen, med basketballsko, store bukser og litt bling. Jeg liker å se på tøffe typer og tøffe «tøtter» for å bli inspirert. Ordet «Tøtter" har jeg prøvd å innføre i ordforrådet mitt som et annet ord for jenter. Lua har jeg ofte på, og den varierer mellom å være lent framover, på siden, eller mer på bakhodet. Den beveger seg! Av og til får jeg høre fra både venner og fremmede at jeg bør dra lua over øra, for å si det sånn.

Er du opptatt av mote?

– Jeg har et ambivalent forhold til mote. På en side er det artig å uttrykke seg med klærne sine, og antrekket beskriver et eget individ, men i 2017 hvor blogger, Instagram og sosiale medier er lett tilgjengelige og hvor alle følger med på alle trender, føler jeg at mye av individualismen kan gå tapt.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er mange som ikke følger med på den siste moten, men som allikevel er bevisst i sitt valg av plagg. Trondheim gir rom for både trendinteresserte og folk som bare er merkelige. Noen ganger kan man se hvem som er kompiser fordi en gruppe går med samme klær. Litt sånn «Det her er guttaboys, og vi går alle med dette».

Thea Raet (19)

Bosted: Trondheim

Hva har du på deg?

– Jeg har på en dongribukse med masse hull! Under denne har jeg en nettingstrømpebukse, og så har jeg på meg en svart bomberjakke. Det er ikke noen spesielle merker, bortsett fra at jeg på føttene har hvite Nicke-sko. Merker har ikke så mye å si for meg, så lenge plagget er fint.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Åh, det var vanskelig spørsmål! Jeg liker å ha på klær som ikke alle andre går med, og har kanskje en særere stil enn andre. Det går i alt fra dongribukser, thigtser og skjørt. Været har i hvert fall ikke så mye å si; jeg går i det jeg vil, og innbiller meg at det blir varmere med nettingstrømpebuksa under denne hullete buksa. Jeg liker å sette sammen klær dagen før jeg bruker antrekket. Da får jeg tenkt godt igjennom hvordan antrekket bør se ut.

Er du opptatt av mote?

– Det er veldig artig å se hva folk har på seg, og hvor annerledes folk kan kle seg. Jeg syns at dagens samfunn går mye i dongribukse, skinnjakker og «goose», så det er artigere når folk skiller seg ut.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Alt er veldig likt. Enten har de den typiske urbane stilen, eller så går man i converse, dongri og boblejakker fra Canada Goose. Det er så utrolig kjedelig.