Overrask kjæresten med disse 12 romantiske opplevelsene i vinterferien

1. Sjekk inn på hotell

Mange forbinder hotellopphold med å reise bort. Heldigvis trenger dere ikke å reise for langt for å få feriefølelsen. Her er et utvalg av de mest populære hotellene hos TripAdvisor:

Radisson Blue Royal Garden

Scandic Nidelven

Scandic Bakklandet

Foto: Pressefoto





2. Gå på skøyter i kveldssola

Visste du at Trondheim har hele 55 skøytebaner? Eller hva med å teste de naturlige skøytebanene rundt omkring? Husk å sjekke isvarselet først. Foto: NTB Scanpix



3. Gå på ski

Snøen har endelig meldt sin ankomst, så hva med en hyggelig skitur? Nyt en kopp kakao, kryp inn i armkroken, og varm hverandre før ferden går videre. Foto: Hilde Skjesol



4. Nyt utsikten

Er du ikke skientusiast, hva med en romantisk gåtur opp til Våttåkammen? Her kan dere også nyte spektakulær utsikt på vei opp. Foto: Dagfinn Albertsen

5. Sov under åpen himmel

Er dere av den ekstra tøffe typen, så er det jo litt hyggelig å overnatte under åpen himmel. Eller eventuelt slå opp et telt. I Estenstadmarka, blant annet, er mulighetene mange. Foto: Katrine Michaelsen



6. Cafevandring på Bakklandet

For de mer urbane blant oss, er cafevandring på Bakklandet alltids en slager. Her finnes både Dromedar Kaffebar, Bakklandet Skydsstasjon og Antikvariatet. Foto: Inga Skogvold Rygg





8. Romantisk middag for to

Et absolutt must for alle kjærester er å unne seg en bedre middag. Vi kan nevne Folk og Fe på Bakklandet, Nordøst på Solsiden og To Rom og Kjøkken i .midt-byen. Hvis budsjettet kniper, kan pizza hos Una på Solsiden også fungere bra. Foto: Vegard Eggen



9. Dra på spa

Lengter dere etter en eksotisk opplevelse, kan kanskje en hamam-behandling være et alternativ? Hos Trondheim Hamam hvor alle behandlingene begynner med et dampbad. Det kan definitivt være hot - trenger vi egentlig å si mer?



10. Utforsk Gråkallbanen

Gråkallbanen er verdens nordligste trikk, og absolutt verdt en tur. Hopp av på Lian, og nyt Bymarka, hvor du både finner fiskevann, flotte rasteplasser, utsiktspunkt og hytter som tilbyr servering. Dette er det ideelle stedet for utflukter på ski eller for å bare nyte naturen og hverandre.



11. Spis frokost på flytende restaurant

Spis frokost på den flytende restauranten M/S Bjørnvåg. Båten ligger på Brattørkaia og tilbyr lokale råvårer, blant annet økologisk, av beste kvalitet. Husk å bestille på forhånd. Illustrasjonsfoto: Agnete Brun

12. Ta en cocktail

Dere er nok ikke ute etter partystemning, så vi anbefaler for eksempel fredag ettermiddag. Stemningen er akkurat passe laidback, så hvorfor ikke la seg inspirere av New Yorkere og nyte en sen happy hour mens dere nyter utsikten og hverandre i Skybaren på Clarion Hotel & Congress? Foto: Ronny M. Danielsen/Clarion

