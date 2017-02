Ikke alt trenger å koste flesk. Du kan spare mye penger på student- og ungdomsbilletter

Saken ble første gang publisert 06.11.2016.

Nå i disse vinterferie-tider er det en kjennsgjerning at flybilletter kan gjøre stort innhugg i lommeboka, og det er kjedelig å gå glipp av noe du virkelig vil på grunn av skrapa bankkonto. Likevel trenger du ikke kaste rundt deg med tusenlapper for å komme deg fra A til Å.

Fly

Både SAS, Norwegian og Widerøe tilbyr ungdomsbilletter. Dette gjelder på både innenlands- og utenlandsreiser.

Felles for alle selskapene er at du må være under 26 år. Husk at antall ungdomsbilletter som er tilgjengelige vil variere, og er vanskeligere å få tak i på populære reisedager.

Norwegian tilbyr ungdomsbilletter fra 299 kroner én vei. Da kan du blant annet komme deg til Berlin, London, Manchester eller Praha.

SAS tilbyr ungdomsbilletter fra 349 kroner én vei (Europa). Du kan også bestille ungdomsbillett tur/retur til Asia eller USA fra 2579 kroner.

Husk at dette er minstepris, ungdomsbillettene kan også være dyrere.

Widerøe opplyser til Byas at selskapet ikke har en fast minstepris, men ungdomsbillettene til SAS kan kombineres med Widerøe.

Widerøe gir deg også muligheten til å bestille ungdomsbillett én vei, og retur til ordinær pris.

Widerøe er også det eneste flyselskapet som tilbyr studentbillett (fra 26 til 31 år).

Tog

Med NSB kan du få miniprisbilletter ned i 249 kroner.

Det finnes også litt dyrere miniprisbilletter, til blant annet 299 og 399.

Prisen og antall minipris-billetter styres av etterspørsel, ledig kapasitet og reiselengde.

Alle kan bestille disse billettene, uansett alder.

Hver måned legges det ut nye miniprisbilletter, så det gjelder å være tidlig ute.

Er ikke minipris tilgjengelig, kan du bestille studentbillett. Dette gjelder for alle studenter/elever mellom 16 og 30 år.

