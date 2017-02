Treningsbarer er unødvendig for folk flest, ifølge ekspert

Denne saken ble først publisert 26.04.2016.

Det finnes i dag hele serier med treningsmat-produkter som du skal få i deg før, under og etter trening. Og felles for de fleste er at de er forholdsvis dyre.

- For deg som trener mellom to og fire ganger i uka er disse treningsproduktene ikke et godt alternativ, sier ernæringsfysiolog Stian Halvorsen.

- Det er ikke billigere og det vil ikke gi deg en bedre effekt av treningen enn vanlig mat.

Protein-hype

Det handler mye om uvitenhet og/eller tidsklemma, tror eksperten.

- Å få i seg en proteinbar eller -drikk er en lettvint løsning. Det er enkelt, praktisk og lett å få med seg.

Men det er gjerne ikke det beste å få i seg. Når det kommer til treningsmat, er det mye snakk om proteiner – men det har lite for seg å pøse på med proteiner – spesielt før trening, ifølge Halvorsen.

- De fleste ønsker å trene med litt høy puls for å ha effekt av økten. Da vet vi at så snart du går over cirka 65 prosent av makskapasiteten, bytter kroppen over fra å hente energien fra fett og proteiner til karbohydrater.

- Dette er en av grunnene til at for eksempel trening og lavkarbo ikke er en kjempegod match.

Rett mat før trening

Å få i seg rett mat før og etter trening er faktisk ikke så vanskelig.

- Det krever bare litt planlegging. Som hovedregel er det lurt å spise et litt større måltid tre-fire timer før trening. Det bør være et måltid rikt på karbohydrater, i form av for eksempel havregryn, fullkornspasta eller grovbrødskive med magert pålegg.

- Da kommer du langt. Fullkorn holder deg mett lengre, og det porsjonerer ut energien godt.

Den siste timen før trening er det også lurt å få i seg et lett, lite måltid.

- Ja, noe lettfordøyelig som frukt, lettyoghurt, smoothie eller jus, er bra. Og det er kanskje her treningsmat-produktene kommer inn i bildet. Har du det travelt, er det lett å grabbe med seg.

Ta en banan!

Men det er gjerne ikke det smarteste. Skal du ned i vekt for eksempel, er det kanskje heller ikke så lurt.

- For eksempel inneholder slike energibarer nettopp mye energi. Men da handler det jo igjen om hva som er målet med treningen – og hva som er alternativet. Ønsker du å gå ned i vekt? Er det et alternativ til hveteboller eller sjokolade – eller ingenting i det hele tatt? Alt er jo relativt.

Uansett finnes det langt rimeligere «treningsmat» å få tak i.

- Banan er et kjempegodt alternativ, og mye billigere selvfølgelig. Den gjør kroppen raskt om til energi. Er du lei av banan, kan du variere med annen frukt eller grønt, som gulrot, appelsin eller eple.

Under og etter trening

Det finnes også produkter som du helst skal innta under trening. Men det er kun nødvendig hvis du skal trene hardt og lenge.

- Det er nå engang slik at det er intensiteten og lengden på treningen som bestemmer behovet for energi, sier Halvorsen.

- Da vil det være lurt å få inn mer raske karbohydrater for å kunne prestere godt over tid. Men vanlig mat har absolutt samme effekt. Som en banan, saft, rosiner eller brødskive med syltetøy eller honning. Men treningsmaten har jo dette imaget – og mange tror nok at det er sunnere enn det kanskje er.

- Det er for eksempel ikke fryktelig stor forskjell på en dyr restitusjonsdrikk og sjokolademelk. Velg den sjokomelken som er lav på mettet fettet og tilsatt sukker, som for eksempel Q sjokolademelk eller Litago lettere sjokolademelk, anbefaler han.

Hvem trenger det?

- Hvem er det egentlig som har behov for denne treningsmaten?

- Trener du en times tid tre-fire ganger i uka, er det egentlig penger rett ut vinduet. Men trener du fire-fem ganger eller oftere i uka, gjerne to ganger til dagen, kan det være gunstig.

- For det har seg slik at kroppen er veldig mottakelig for karbohydrater 30 minutter etter trening. Jo mer karbohydrat du har tilgjengelig, jo mer energi har kroppen å ta av.

- Men for vanlige folk er det langt i fra så viktig å spise rett etter trening som man kan få inntrykk av. Middag to timer etter trening er ikke krise for de aller, aller fleste av oss.

