Trøndermote: - Jeg går i jentesko fordi jeg synes det er kult

Livsstil

Vi stoppet fire moteløver på gata under Trondheim Calling. Niklas får jentesko til å se kult ut, Ksenia er kjent for å gå med veldig høye hæler, Annelise handler kun vintage, mens Muna mener at hun kanskje kjører på med litt for mye av det gode.