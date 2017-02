9 steder i Trondheim du kan ta superkule turbilder

Denne saken ble først publisert 05.10.2016.

Trondheim Turistforening fortalte til adressa.no at de nå opplever rekordhøye besøkstall. Mye av grunnen til dette tror de er sosiale medier.

- De søker mot topper og plasser på jakt etter kule motiver til dagens postering på Facebook, Instagram og Snapchat. Og bilder fra naturen egner seg godt i disse kanalene og gir god respons for dem som deler sine bilder der. Dette er i høyeste grad med å øke populariteten til tur- og friluftslivsaktiviteter, sa Frode Støre Bergrem, daglig leder i TT til Adresseavisen.

Vil du finne et kult sted å ta syke turbilder? Hva med å prøve et av disse stedene i Trondheim?

1. Storfossen

Storfossen ligger i juvet i Homla/Malvik og er Trøndelags nest største fossefall med et fall på 40 meter.

2. St. Olavsspranget

St. Olavsspranget er et stup og opparbeidet utkikkspunkt over Trondheimsfjorden som ligger nord i Bymarka. Her kan man få et blinkskudd med Hurtigruta og fjorden bak.

3. Våttakammen

Et av Bymarkas beste utsiktspunkt med byen og Munkholmen i bakgrunnen.

4. Bosbergheia

Bosbergheia i Bymarka har utsikt over Byneset, Trondheimsfjorden og Orkdalsfjorden.

5. Solemsvåttan

Solemsvåttan er den høyeste toppen i den nordlige delen av området mellom Jonsvatnet og Malvikmarka. Fra utsiktstårnet på toppen ser man byen, Jonsvatnet og fjorden.

6. Stupet ved Øyberget

Fra Øyberget i Melhus har man utsikt rett ned mot Øysand og Bymarka.

7. Talerøret ved Ladehammeren

På Ladestien i Trondheim, et stykke før Korsvika hvis man går fra byen, finner man talerøret. Her kan man ta bilde inne i røret med utsikt mot Munkholmen.

8. Storheia

Storheia er den høyeste toppen i Bymarka og ligger 565 moh med utsikt mot Byneset.

9. Burmaklippen

Burmaklippen ligger i Estenstadmarka og blir kalt Trondheims «mini-Trolltunga».

