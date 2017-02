Slik feirer du Valentines uansett budsjett

Følg trd.by på Facebook

Budsjett: 0-300 kroner

Dette spiser du:

Ok, så er det lite du får for 300 kroner i dag, men med litt planlegging kan kvelden likevel ende opp over all forventning. Har du god tid, anbefaler vi å lage middagen selv. Det finnes mange fristende retter som smaker godt uten å koste skjorta.

Hva med å la deg inspirere av «Lady og landstrykeren», og gå for en spagetti-rett? Spagetti bolognese smaker himmelsk hvis du finner den rette bolognese-sausen. Du finner mye bra på nett hvis du googler litt, vi kan for eksempel anbefale denne oppskriften fra Trines matblogg.

Vegetar-trenden har tatt av for fullt, og det er ikke uten grunn. Visste du at de fleste indiske retter i utgangspunktet var vegetar før de ble importert til vesten?

Velger du en rimelig middag, kan du fint legge litt penger i desserten. Hva med å ta turen innom Fairytale and Cupcakes?

Dette gjør du:

Det står kanskje ikke høyest på ønskelista nå som vinteren har kommet for fullt, men Trondheim er utrolig vakker på kveldstid. Det bør nytes!

Det skjer mye i sentrum denne uka, og slike dager er den perfekte anledning til å se hva som rører seg i byen. Isfit er godt i gang, det kan være verdt å sjekke programmet for sikkerhets skyld. Hvis maten ikke har kostet altfor mye, kan du også vurdere å ta turen på kino. Filmen «Lion» har fått strålende kritikker, men flere andre spennende titler står også på plakaten akkurat nå.

Vil du legge minst mulig penger i gjøremål, anbefaler vi Netflix (såfremt du allerede har abonnement, da). Da har du et hav av klissete filmer å velge blant.

Budsjett: 500-1000 kroner

Dette spiser du:

Med et budsjett på mellom 500 og 1000 kroner, kan du i det minste unne deg det lille ekstra. Skal du ha penger til overs til både underholdning og gaver, bør du unngå å bruke altfor mye av potten på mat. Italiensk mat er kjent for å være bra og relativt billig - hva med å sjekke ut for eksempel Una eller Selma? Tulla Fisher spiser heller ikke opp lommeboka, her kan du kanskje koste på deg forrett eller dessert også. Sushi kan også være et alternativ.

Dette gjør du:

Vi anbefaler å legge litt ekstra penger i god vin, det kan gjøre middagen til en opplevelse i seg selv. Unn deg også dessert og/eller forrett. Kino eller Netflix funker fint som underholdning.

Budsjett: høyt- ubegrenset

Dette spiser du:

Her er det bare preferansene som setter begrensninger, men bruk store deler av budsjettet på en skikkelig god middag. Astrum Grill & Raw Bar har som kjent både fantastisk meny og vinpakker. Credo og Røst er også restauranter som leverer mat av ypperste klasse. Ønsker du derimot mer eksotiske alternativer, kan vi anbefale Indian Tandoori eller Isaes Kitchen House (kinesisk).

Dette gjør du:

Vi slår et slag for en romantisk helaften, som gjerne kan starte med et opphold i spa. Flere spa kjører ulike velvære-pakker (det koster selvfølgelig litt per person), eller dere kan nøye dere med en time i spaavdelingen. Solsiden spa har blant annet en stor spaavdeling.

Hvis ingen av disse forslagene falt i smak, kan du kanskje la deg inspirere av Valentines-feiringen i andre verdensdeler.