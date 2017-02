Marte Marie og Joakim fikk barn i ung alder. Ove fridde til Camilla i London Eye

- Camilla er veldig glad i å synge. Det er ikke sikkert Camilla er veldig flink til å synge, men hun er veldig glad i å synge.

Det svarer Ove Sollazzo Johannessen på spørsmålet om hva han liker best med sin utkårede, til gjenkjennende latter fra hun ved siden av. Til sommeren har de vært gift i to år.

- Det blir sånne dagligdagse ting man setter pris på når man har vært gift en stund. Det er det man savner når man er borte fra hverandre.

«Nå skal vi på date»

Paret møttes på ungdomskonferanse allerede i 2006, men romantikken lot vente på seg. Helt til sju år senere, da Ove la merke til at Camilla var blitt singel.

- Jeg skrev bare melding om at jeg så at hun var singel, og at «nå skal vi på date».

Og metoden viste seg å være effektiv: Fire måneder etter første date fridde Ove til Camilla i toppen av London Eye.

- Han gikk ned på kne på toppen. Jeg hadde hintet om at jeg ville ha et stort frieri, sier Camilla.

Og den store opplevelsen fikk de dele med flere andre.

- Jeg prøvde å få ordnet det sånn at vi fikk en egen kule, men det var så dyrt, så det ble sammen med 40 kinesere, sier Ove og ler.

Spa og restaurant

Feiringen av valentinsdagen har forandret seg etter at de ble gift, men ikke nødvendigvis på grunn av ekteskapet.

- Jeg trodde jo at alle jenter likte spa og restaurant og sånn, men så fant vi vel etter hvert ut at det var jeg som var mest glad i spa-opplevelsen, sier Ove og smiler.

Dermed gikk de over til bare restaurant, om det går opp med jobbvaktene.

- Vi trenger ikke en dag som Valentines for å være kjærlige mot hverandre. Jeg får blomster oftere enn bare på Valentines, sier Camilla.

En ny hverdag

For Marte Marie Hansen og Joakim Otterstad Daldorff er det lille Oline Viola som står i sentrum.

- Det skjedde litt plutselig, men jeg fikk ikke panikk. Vi hadde allerede vært sammen i tre år og skulle kjøpe leilighet sammen. Jeg visste at jeg ville tilbringe livet mitt med Joakim.

Marte Marie var bare 18 år da hun ble gravid. Sammen med kjæresten skulle hun nå ha ansvar for et lite liv.

- Det er en ny hverdag. Du har noen som er avhengig av deg hele tiden, du kan ikke bare slappe av, sier Joakim.

Flirer likevel

Paret møttes i 8. klasse, da de delte skrivepult. Det ble mye snakking og lite jobbing.

- Jeg var litt skolesmart på ungdomsskolen, men kontaktlæreren min sa jeg måtte bytte plass fordi karakterene mine begynte å gå ned, sier Marte Marie og ler.

Etter et helt år med flørting ble det endelig de to. Selv om det satt langt inne å innrømme følelsene, var kjemien der fra første stund.

- Det er lett å få henne til å le. Jeg er ikke så morsom, men hun flirer likevel, sier Joakim.

- Ser henne på en ny måte

Marte Marie føler at det å få lille Oline Viola har gjort forholdet deres bedre.

- Hun er jo liksom halve av meg og halve av Joakim. Nå føler jeg at jeg blir forelska hver gang han snakker med datteren vår, sier Marte Marie.

Joakim er enig.

- Jeg ser på henne på en ny måte. Hun er en veldig flink mamma, så jeg er godt fornøyd.

Tidligere valentinsdager har blitt feiret på restaurant og kino, men Joakim vil ikke avsløre årets planer enda. I år er det likevel ikke sikkert planene innebærer å forlate huset.

- Det er ikke noe problem å få barnevakt, det er mange som har lyst til å passe henne, men det er litt tøft å dra fra henne. Det er jo koselig å tilbringe dagen med henne også, sier Marte Marie.