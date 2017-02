Se bildene i karusellen øverst i saken.

På tide å fornye hjemme? Laidback bohem-stilen tar utgangspunkt i en dus fargepalett (gjerne med et par mørke innslag, for å bryte opp), et hav av planter og møbler i naturalmaterialer.

For å gjøre stilen gjennomført er det bare å pøse på med stearinlys og puter. Tankegangen er enkel: jo mer kos, jo bedre.