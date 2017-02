8 typer du møter på treningssenteret

1. Svetteren

Uansett hvor du trener, så finner du denne personen. Han renner av svette, etterlater seg en dam av kroppsvæske på samtlige treningsapparater, og tørker selvfølgelig aldri opp etter seg.

2. Selvdiggeren

Selvdiggeren er hovedsakelig på gymmen for å bygge større muskler som han kan flekse med. Blir oftere sett i stram positur foran eget speilbilde, enn ved apparatene. Når han først trener skal han helst ha mulighet til å se på seg selv. De fleste selvdiggere skipper ofte «legday», og har derfor relativt spinkle kyllingben.

3. SoMe-kongen

Alt skal dokumenters på bilder og film, og legges ut på sosiale medier. Det spammes jevnlig på Snapchat, Instagram og Facebook. Ingen økt er fullverdig med mindre den store verden får se at treningsøkta fant sted, og hver eneste nye milepæl skal hylles.

4. Rådgiveren

Ses ofte mens han åler seg innpå instruktørene, som han ser på som sine likeverdige. Du vet, han som har tatt et lynkurs på Bali, og velvillig deler sine råd – enten du vil det eller ei. Rådgiveren besitter nemlig det han selv anser som en oase av kunnskap. Han glemmer ofte sin egen trening siden han er for opptatt med å følge med på andres teknikker.

5. Sofasliteren

Spottes ofte med en «Rådgiver» hengende rundt seg. Trener helst for å please sin egen samvittighet. Det kryr av denne gruppa rundt nyttår – Disse halvlubne typene som inngikk nyttårsforsett, fjerde året på rad; fortsatt uten suksess. Sofasliteren har egentlig aldri trent, og gjør gjerne flere av øvelsene feil – til alles latter når tabbene henges ut på sosiale medier.

6. Moteløva

Hver dag er et moteshow, og treningssenteret er din catwalk – skal vi tro moteløva. Finnes både i mannlig og kvinnelig versjon. Han fikser håret møysommelig med voks, før han åler seg inn i den nye trange tightsen med crossfitshorts utenpå.

Hun bruker helst en time foran speilet hjemme før trening, for å legge perfekt make-up, kle seg i freshe moteriktige treningsklær – og rekker gjerne en rumpe-selfie før trening. Det skal helst ikke trenes så hardt at brunkremen renner.

7. Den treningsnarkomane

Treningsnarkisen følger en rigid plan, med stramme dietter og trening flere ganger daglig – koste hva det koste vil. Har ofte en fanatisk holdning til trening, og veier seg jevnlig. Hvert eneste nye gram skal bort. Plages av en uutholdelig dårlig samvittighet om han mot all formodning skulle gå glipp av en treningsøkt.

8. Flørten

«Selvdiggeren» er ofte godt representert i denne gruppa. Flørten anser treningssenteret som sin evige jaktmark. Denne personen er her hovedsakelig på søken etter nye ofre. Han lesser gjerne litt ekstra på vektstanga, bare for å imponere det motsatte kjønn. Spottes spradende rundt, mens han speider etter kvinner som kan trenge en «hjelpende hånd». Ses ofte i henslengt positur ved siden av ei «moteløve».

